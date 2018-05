Mor un motorista en un xoc amb un cotxe a la C-31 al Vendrell

La conductora del turisme ha resultat ferida i ha estat evacuada a l'Hospital del Vendrell amb pronòstic menys greu

Actualitzada 30/05/2018 a les 08:54

Un motorista ha mort en una col·lisió amb un turisme a la C-31 a l'alçada del Vendrell el matí d'aquest dimecres, 30 de maig. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït a les 6.39h al punt quilomètric 136,9 d'aquesta carretera.Una motocicleta i un turisme han patit un xoc per causes que encara s'estan investigant. Com a conseqüència de l'accident, el conductor de la moto ha mort. Per altra banda, la conductora del cotxe ha resultat ferida menys greu i ha estat evacuada a l'hospital del Vendrell.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat cinc dotacions dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l'afectació viària, la C-31 es troba tallada al Vendrell en ambdós sentits. Es fan desviaments per una rotonda propera al tram de la restricció.