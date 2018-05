El Vendrell acull una nova Shopping Night, aquest cop ambientada en el rock

Des de les 8 del vespre fins les 12 de la nit les botigues participants oferiran descomptes i promocions, a més d’haver-hi actuacions en directe i ofertes en restauració

Actualitzada 30/05/2018 a les 15:58

Una nova edició de la Shopping Night del Vendrell arribarà, aquest dissabte 2 de juny, amb descomptes en botigues i restauració, així com també actuacions en directe. La jornada, organitzada pel Centre d’Iniciatives i Turisme (CIT) amb el suport de l’Ajuntament del Vendrell, enguany farà un tribut al rock, ja que els carrers estaran ambientats en aquesta temàtica.La Shopping Night s’iniciarà a les 8 del vespre i s’allargarà fins les 12 de la nit. Durant aquestes hores, les botigues participants estaran obertes i oferiran promocions i descomptes, així com també hi haurà ofertes en restauració. També hi haurà degustacions actuacions en directe.El final de festa anirà a càrrec dels Administradors de Santa Anna amb un concert del grup Zàping Catalonia. Cal dir que s’aprofitarà l'ocasió per presentar marxandatge de la Festa Major.