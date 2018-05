L’edició d’enguany inclourà 8 concerts amb artistes tant de l’escena nacional com internacional

El 38è Festival Internacional de Música Pau Casals enguany gira entorn de la temàtica Casals i la Primera Guerra Mundial: l'inici de la lluita per la pau i la democràcia. Un cop més, es vol reivindicar els valors universals de pau i democràcia que el Mestre va deixar com a llegat a través de la seva obra.L’edició d’enguany inclourà 8 concerts amb artistes tant de l’escena nacional com internacional, tots relacionats amb la Primera Guerra Mundial, aprofitant que enguany se'n celebra el centenari del seu armistici, ha explicat el director artístic del festival, Bernard Meillat.El concert inaugural (14 de juliol) anirà a càrrec del tàndem format pels francesos Bruno Philippe (violoncel), Jerome Ducros (piano), Bertrand Lade (clarinet) i la soprano anglesa Nazan Fikret. Sota el títol Beethoven i la gran escola romàntica alemanya! interpretaran peces del compositor juntament amb altres de Schubert, Schumann i Brahms.Repeteix al Festival la violinista Amandine Beyer, ja present en la seva programació en l’edició passada, acompanyada del seu conjunt Gli Incogniti (17 de juliol). Interpretaran en el concert La nostàlgia del segle de les llums i peces de compositors com Couperin o Marais.Steven Isserlis fa doblet en l’edició d’enguany formant tàndem amb la pianista Connie Shih (18 de juliol). En el concert El violoncel en temps de guerra interpretaran peces de compositors de la talla de Bach, Schumann o Debussy.L’organista de renom Gerhard Weinberger (19 de juliol) conduirà el concert Grandesa i serenitat de Bach en una localització diferent a la resta de concerts programats al Festival, l’església parroquial del Vendrell.De l’escena nacional actual, actuarà el pianista de referència Javier Perianes (20 de juliol), que oferirà el concert Debussy i el seu amic Falla, on interpretarà peces dels dos compositors.El programa d’enguany també acull una proposta de música i dansa: l’agrupació Ensemble Murtra posarà música a la coreografia de Maxime Thomas, interpretada per ell mateix i acompanyat per Antonin Monié i Ida Viikinoski (21 de juliol). L’espectacle també comptarà amb la narració de Jaume Comas del text de Charles-Ferdinand Ramuz amb música d’Igor Stravinsky.Tancarà l’edició d’enguany del Festival el violoncel·lista Pablo Ferrández (24 de juliol). L’artista espanyol pujarà a l’escenari acompanyat de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae, dirigida per Tomàs Grau.La 38a edició del festival també presentarà activitats complementàries a les propostes musicals: Pau Casals en imatges. Dos sessions de projeccions a l’aire lliure a la plaça del Tivolí del Vendrell, que tindran lloc el 13 i el 23 de juliol a les 22 hores. Es tracta d’audiovisuals inèdits d’alguns dels concerts més destacats de Pau Casal, la primera amb l’actuació en directe del Cor Orfeó Parroquial del Vendrell, i la segona, del violoncel·lista Pablo Ferrández.Les entrades per als concerts es poden adquirir a través de Ticketea, al mateix Auditori Pau Casals i a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell.