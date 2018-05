El Vendrell tomba una moció de PxC per retirar els plàstics de les platges coincidint amb l'auge dels llaços grocs

Plataforma per Catalunya defensava la proposta per motius mediambientals

Actualitzada 29/05/2018 a les 20:04

El Ple de l’Ajuntament del Vendrell ha rebutjat aquest dimarts a la tarda una moció de Plataforma per Catalunya en què es demanava la retirada dels plàstics que estiguessin a menys de 200 metres de les platges del municipi, en ple debat sobre l’auge de llaços grocs a la via pública. El text inicial senyalava que la proposta naixia, entre altres motius, pel fet que «les darreres setmanes grups d’activistes pengen propaganda de caire independentista arreu dels municipis» i argumentava també qüestions de protecció mediambiental. Abans de començar el debat, però, PxC ha anunciat que retirava les referències als llaços grocs i es centrava en la cura del medi ambient a les platges de Coma-ruga i Sant Salvador. Amb tot, ha mantingut en el text un acord que instava l’Ajuntament a vetllar per la protecció de la natura, per respecte al bé comú «i a la convivència entre humans i Medi Ambient, a més d'entre les pròpies persones que tenen opinions polítiques diverses».La proposta ha estat refusada pel govern (PSC, PDeCAT i un regidor no adscrit), Som Poble, Sí Se Puede i ERC, amb arguments que qüestionaven la solidesa de la proposta a nivell mediambiental. Al mateix temps, les formacions sobiranistes han acusat PxC «d’amagar» una intencionalitat política rere els motius de cura de la natura.Al seu torn, hi ha votat a favor els regidors de PxC, Cs i PP, que han estat d’acord en incorporar una esmena proposada pels populars, amb la qual es recalcava la importància de retirar els plàstics de les platges en compliment de l’Ordenança de Convivència i Civisme. En concret, l’esmena recordava els articles de la normativa que aposten per la preservació de la «convivència social» i que atorguen a l’Ajuntament la potestat de retirar aquells elements que «ofenguin» altres ciutadans.