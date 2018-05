L'Embarcada obre convocatòria per cobrir 24 places vacants als seus balls

Hi ha vacants en el Ball de Gitanes, Ball de Cintes, Ball de Pastorets, Ball de Cavallets, Ball de la Patatuf, Ball de Figuetaires i Ball de Cercolets

Actualitzada 28/05/2018 a les 12:55

L’associació l’Embarcada del Vendrell torna a obrir una convocatòria pública per cobrir les places que hi ha actualment als seus balls de cultura popular. En total hi ha 24 places lliures repartides en tres places per a nois al Ball de Gitanes; quatre per a noies al Ball de Cintes, dos places pel Ball de Pastorets i una plaça pel Ball de Cavallets –prioritzen a majors de 24 anys-. Els interessats han d’apuntar-se el proper dissabte 2 de juny al carrer dels Cafès del Vendrell, d’11 del matí a 1 del migdia. En concret, hauran de dirigir-se a la parada de l’Embarcada i omplir un formulari amb les dades personals. Aquell mateix migdia, a la 1 del migdia, es farà la resolució de les places. En el cas de que hi hagués més oferta que demanda es farà un sorteig públic.