Gran participació a la 76a Festa de la Bicicleta del Vendrell

Actualitzada 28/05/2018 a les 16:01

La 76a Festa de la Bicicleta del Vendrell es va celebrar aquest diumenge, 27 de maig, amb més mil participants i amb una recaptació de 440 euros de la campanya solidària Pedalem junts per una mateixa causa que, enguany, es destinava a l'Associació oncològica Crisàlide del Baix Penedès.Durant la jornada es van repartir diversos premis als participants. La ciclista de més edat hi ha Modesta Miret Alsina de la Residència d’Avis La Muntanyeta i Centre de dia Anna Serra, mentre que el més petit va ser Biel Lluch Jané de l’Escola Bressol El Puig.El premi a la família nombrosa va ser per als Merchan. Pel que fa al grup que ve de més lluny hi ha l'Escola La Parellada de Santa Oliva.El premi al grup més nombrós (no escoles) es va donar als Pastorets del Vendrell i al grup més nombrós d’escoles a l'Escola Àngels Garriga.Entre els grups més divertits i originals es va donar el primer premi a l'Escola Bressol Mestral; el segon a l'Escola La Parellada de Santa Oliva; i el tercer a l'Escola Bressol el Puig.M. José López va ser premiada per portar la bicicleta més original.Pel que fa a les carrosses: el primer premi va ser per l'Escola Bressol Mestral ambientada amb «El conte dels tres porquets»; el segon per als Pastorets del Vendrell amb el lema «Pau i llibertat»; el tercer per al Col·legi Sagrat Cor amb «Com denominació d’origen Penedès, no hi ha res!»; el quart per l'Escola Marta Mata amb «Protegim els esculls de corall»; el cinquè va ser per l'Escola Pau Casals amb «Els Tarracus»; i per últim, l'Escola Àngel Guimerà amb «Coco».