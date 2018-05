La Bisbal entrega els xecs nadó a les famílies que han tingut o adoptat un fill el 2017

El consistori ha entregat un talonari amb 10 vals de 10 euros a nou famílies

L’Ajuntament de la Bisbal ha entregat, per tercer any consecutiu, els xecs nadó a les famílies que han tingut o adoptat fills el darrer 2017. El xec consisteix en un talonari amb 10 vals de 10 euros que es poden utilitzar per comprar productes o contractar serveis als comerços del municipi.Aquesta iniciativa pretén donar suport a les famílies en un moment en el quan han augmentat les despeses familiars i, alhora, persegueix l’objectiu de dinamitzar el comerç local. Enguany han estat un total de nou les famílies que se n’han beneficia. Han estat els pares de deu nouvinguts: Claudia, Enzo, Sara, Carla, Chloé, Maria Nicole, Sofia, Manel, Noa i Aleix.Els vals es podran bescanviar per productes o serveis a: Cal Pere Busquet, Tot Detall, Radio Mendoza, Vent de Dalt, Farmàcia Dalmau, Fruites i verdures Montserrat, Supermercat Jaume-Suma autoservei, Tris-Tras i Agro-Verd.