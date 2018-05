Busquen el conductor d'un cotxe que en remolcava un altre al Vendrell

Segons el reglament Reglament General de Circulació, només poden remolcar vehicles accidentats els que estiguin destinats a aquesta finalitat

Actualitzada 25/05/2018 a les 11:12

La Policia Local del Vendrell està fent gestions per identificar el conductor d'un cotxe que remolcava un altre vehicle mentre circulava pel municipi. Així ho informa el cos policial, que recorda que l'article 130 del Reglament General de Circulació estableix que només es poden remolcar vehicles avariats o accidentats per altres vehicles específicament destinats a aquesta acció.El cos policial municipal ha difós un vídeo d'aquesta infracció, que van enxampar in fraganti, a través del seu compte de Twitter.