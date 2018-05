Privalia lloga una nau de 50.000 metres quadrats al Penedès

Es tracta d'una de les operacions d'arrendament més grans realitzades a l'Estat aquest 2018

El grup de comerç electrònic francès de Privalia ha llogat una nau de 48.400 metres quadrats al Penedès. Amb aquesta operació, una de les més grans realitzades a l'Espanya aquest 2018, Privalia disposa del 100% de la primera nau del Prologis Park Penedès, que compta amb tres immobles amb una superfície total de 128.000 metres quadrats. La consultora immobiliària JLL ha estat l'encarregada de l'assessorament d'aquesta operació.El vicepresident sènior de Prologis Iberia, Gustavo Cardozo, ha destacat que Prologis Park Penedès «està perfectament localitzat per servir des d’aquí a la península Ibèrica i el sud d’Europa» i que la decisió d’establir operacions al Penedès «confirma el valor estratègic d’aquest parc i la seva ideal ubicació», ha apuntat Cardozo, que s'ha mostrat molt satisfet que Privalia «decideixi apostar estratègicament per consolidar les seves operacions amb nosaltres».Prologis Park Penedès està situat en les localitats de Santa Oliva i La Bisbal del Penedès, Tarragona, al Corredor del Penedès, un dels corredors logístics més importants d'Espanya, on actualment Prologis compta amb la gestió de més de 275.000 metres quadrats d'actius immobiliaris repartits entre Prologis Park La Granada, Prologis Park Subirats i el propi Prologis Park Penedès.