Les autoritats visiten la remodelació del pavelló del CE Vendrell

La instal·lació serà la seu de les proves d'handbol femení

Actualitzada 24/05/2018 a les 15:28

L'alcaldessa en funcions del Vendrell, Eva M. Serramià; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el president del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, Josep Fèlix Ballesteros, han visitat les obres de millora del pavelló del Club d'Esports Vendrell aquest dijous al matí. A l'acte també hi han assistit el regidor d'Esports del Vendrell, Ferran Trillas, i els diputats Imma Costa i Mateu Montserrat. El pavelló del Club Vendrell serà la seu de les proves d'handbol femení dels Jocs Mediterranis del 23 al 30 de juny i els treballs de reforma i ampliació que s'hi estan duent a terme permetran adaptar-lo a les normatives actuals per poder acollir competicions.Les obres les realitza l’empresa constructora Garcia Riera i estan finançades amb una subvenció de la Diputació de Tarragona (per un import d’1.291.735,50 euros) per a la reforma i l’ampliació del pavelló del Club d’Esports Vendrell, sobre el qual l’Ajuntament del Vendrell té un contracte d’usdefruit de quaranta-cinc anys. Les actuacions s'han centrat en la substitució de la coberta per una de nova; la construcció de nous accessos, vestidors i lavabos; la renovació del quadre elèctric; l'eliminació de barreres arquitectòniques; l'ampliació de l'aforament de la grada, i l'habilitació d'espais per la premsa.La Diputació de Tarragona ha col·laborat en la millora dels equipaments esportius dels 14 municipis que són seu dels Jocs Mediterranis. És per això que Altafulla, Calafell, Cambrils, Constantí, el Morell, la Pobla de Mafumet, Reus, Salou, la Selva del Camp, Tarragona, Torredembarra, Valls, Vila-seca i el Vendrell gaudeixen avui d'unes excel·lents instal·lacions per als esportistes professionals que participaran en els Jocs. Un cop finalitzi aquest esdeveniment, la ciutadania es beneficiarà d'uns equipaments d'alt nivell que contribuiran a fomentar l'esport, el lleure i la salut.