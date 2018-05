Quatre detinguts per tràfic de drogues a Calafell

La Guàrdia Civil i la Policia Local van trobar una plantació a l'interior d'un habitatge adossat

La Guàrdia Civil del Vendrell i la Policia Local de Calafell han desmantellat una plantació de marihuana, a l'interior d'un habitatge adossat de la localitat de Calafell, on han estat intervingudes 305 plantes de cànnabis sátiva, 1 quilo de marihuana i nombrosos útils per al seu cultiu. Als responsables de la plantació se'ls imputa els delictes de tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric.La recerca es va iniciar quan la Guàrdia Civil, gràcies a la col·laboració ciutadana, va ser alertada de l'existència de dos habitatges adossats on, pel que sembla, s'estava conreant marihuana. La Guàrdia Civil i la Policia Local de Calafell van establir llavors nombrosos dispositius conjunts amb l'objectiu de localitzar i desmantellar, si escau, la plantació clandestina i identificar al seu responsable.Aquests dispositius policials van resultar positius amb la localització a la urbanització Segur de Dalt, de dos habitatges adossats on els investigadors van constatar l'existència d'elements destinats al cultiu interior de plantes, tals com un dipòsit d'aigua de grans dimensions i extractors d'aire, dels quals emanava una forta olor característica a marihuana.Sobre les 7 hores d'aquest matí es va establir un dispositiu conjunt de Guàrdia Civil i Policia Local, a fi d'explotar la informació assolida en la recerca, una vegada obtingut el corresponent manament d'entrada i registre de l'Autoritat Judicial.Durant el registre es va poder observar que un dels habitatges s'havia dividit en dues zones, la primera i segona planta per a residència; i la planta baixa per al cultiu, manipulació i assecat de la marihuana, per a això havien construït una infraestructura amb plaques de pladur folrades amb aïllants dels utilitzats en cambres frigorífiques, per mantenir les condicions òptimes del cultiu.En la planta baixa va ser descoberta una plantació indoor amb més de 300 plantes de marihuana en fase adulta i després d'una porta que separava els dos habitatges es va descobrir una habitació preparada per al cultiu de cànnabis que s'havia condicionat com secadero on es va localitzar 1 quilo de marihuana, així com maquinària i utensilis per al cultiu amb els quals s'aconseguia una gran capacitat de producció.Els detinguts, tres homes i una dona d'entre 30 i 40 anys d'edat, de nacionalitat romanesa i espanyola, se'ls imputa un presumpte delicte de tràfic de drogues (cultiu, elaboració i tràfic de substàncies estupefaents) i defraudació de fluid elèctric, aquests seran posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 5 del Vendrell.