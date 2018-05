Més de 5.000 visitants i 1.500 puntaires omplen l'Arboç en la XXXI Diada de la Puntaire de Catalunya

Persones vingudes d’arreu van reunir-se al municipi, el passat diumenge, per mostrar l’art de la punta al coixí

L’Arboç ha viscut aquest cap de setmana la XXXI Diada de la Puntaire de Catalunya amb un gran èxit de visitants i participants. En total han estat més de 5.000 les persones que han volgut apropar-se al municipi per tal de conèixer i observar l’art de la punta al coixí, que han practicat més de 1.500 puntaires en un mateix espai. La trobada ha comptat amb participants vingudes d’arreu de Catalunya, d’Eivissa, Madrid, Galícia, Múrcia, Castella la Manxa, València, Andorra o França.En el marc de l’esdeveniment, el municipi ha acollit tot tipus d’actes com exposicions, xerrades i col·loquis al voltant de la punta al coixí. Cal remarcar que es va presentar un llibre didàctic de la punta arbocenca i que l’escola de puntaires va estar oberta tot el cap de setmana al públic. Un dels actes més destacats ha estat la primera trobada de gegantes puntaires de Catalunya, celebrada el diumenge al migdia. En total van participar 6 gegantes d’Arenys de Munt, Sant Vicenç de Montalt, Riba-roja d’Ebre, Cervelló, i l’Arboç. També va causar furor la catifa floral amb motius puntaires realitzada amb més de 5000 pètals per la Federació d’Entitats Catifaires de Catalunya.La XXXI Diada de la Puntaire de Catalunya es va clausurar amb homenatges a puntaires il·lustres i l’entrega de records i agraïments a totes i tots els participants.