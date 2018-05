Fereixen a un Mosso quan fugien de la casa on havien intentat robar

Van detenir a dos dels tres lladres per un delicte de robatori amb força a interior de domicili, robatori i furt d’ús de vehicle i atemptat als agents de l’autoritat

Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte dos homes, de 22 i 23 anys, ambdós de nacionalitat marroquina, un d’ells veí de Calafell i l’altre amb domicili desconegut, com a presumptes autors dels delictes de robatori amb força a interior de domicili, robatori i furt d’ús de vehicle i atemptat als agents de l’autoritat.Els fets es remunten la tarda del 19 de maig quan els mossos van rebre avís d’un testimoni alertant-los que hi havia tres homes forçant una casa al carrer Comte Gómez de Orbaneja de Segur de Calafell.Immediatament, dues patrulles van desplaçar-se al lloc del robatori on van observar com la porta exterior del recinte estava oberta. Tot seguit, van escoltar sorolls semblants als d’una serra que provenien de la planta baixa, concretament, del pàrquing.Un dels agents va accedir per la part de darrera de la casa moment en què va observar com tres homes obrien una finestra i sortien corrents.Durant la fugida els mossos van poder interceptar a dos dels tres lladres, aquests vam fer cas omís a les indicacions d’aturar-se i van agredir als agents per evitar ser arrestats. Ambdós homes van quedar detinguts pels delictes de robatori amb força a domicili i atemptat als agents de l’autoritat.Arran de la detenció, un dels agents va resultar ferit lleu a la cama i va requerir d’assistència mèdica.Els agents van localitzar al pàrquing de la casa una motocicleta desballestada amb part de les peces embolicades. En comprovar-ne el bastidor es va constatar que la motocicleta estava sostreta des del passat 16 de maig a Barcelona.Per tot això, els Mossos d’Esquadra van atribuir-los també un delicte de robatori i furt d’ús de vehicle.Els detinguts van passar el 21 de maig a disposició del Jutjat en funcions de guàrdia de Vendrell i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.