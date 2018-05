La piscina de Mas Romeu podrà obrir aquest estiu

El consistori assegura que les obres, en les quals s’han invertit 100.000 euros per donar solució als problemes crònics de conservació, ja estaran acabades quan arribi el bon temps

Actualitzada 21/05/2018 a les 10:45

La piscina de Mas Romeu de Calafell podrà obrir aquest estiu als banyistes ja que, segons afirma el consistori, les obres ja estaran acabades a l’arribada del bon temps. Els treballs, que compten amb una inversió de 100.000 euros, resoldran els problemes crònics de conservació que arrossegava la instal·lació. Cal recordar que la piscina no va poder obrir l’estiu passat per aquests motius.Un dels principals desperfectes que se solucionaran són les filtracions del vas de la piscina, segons ha informat el regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Perín. En concret, s’està reparant el revestiment perquè l’aigua no s’escoli. També es repara i millora la sala de bombes, així com els lavabos, i s’eliminen les barreres arquitectòniques del recinte. Per últim, s’instal·laran nous vestuaris mitjançant dos mòduls.