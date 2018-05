Les línies RT2 i R4 modificaran els horaris per les obres del Corredor Mediterrani

Del 20 de maig al 10 de juny, el trajecte entre L’Arboç i El Vendrell es farà per via única

Els usuaris de tren del Vendrell i l'Arboç veuran afectats els horaris del servei del 20 de maig fins al 10 de juny degut a les obres per la implantació de l’ample internacional del Corredor Mediterrani. Aquesta nova fase iniciada per Adif comportarà que la circulació entre L’Arboç i El Vendrell es faci per via única, reduint la capacitat operativa del trànsit de trens en aquest trajecte.Per això els trens de la línia RT2 (L’Arboç – L’Hospitalet de l’infant) iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l’estació de Sant Vicenç de Calders. Els usuaris que desitgin continuar el seu viatge a les estacions d’El Vendrell i l’Arboç hauran d'utilitzar els serveis de la línia R4 de Rodalies de Catalunya. Els horaris d'aquesta línea es veuran modificats, incrementant el temps de viatge entre L’Arboç i Sant Vicenç de Calders de 5 minuts en sentit nord i uns 10 minuts en sentit sud. La modificació s'ha fet tenint en compte la programació actual al trajecte Vilafranca-Barcelona.Els treballs de les actuacions al tram Martorell-Sant Vicenç de Calders es van iniciar el passat mes de març en diferents trajectes entre La Granada i Vilafranca del Penedès i entre Martorell i Sant Sadurní.En aquesta nova fase, les operacions s’allarguen al tram L’Arboç-El Vendrell, on s’instal·laran aproximadament 20.000 travesses a una de les dues vies generals del trajecte. Aquestes travesses es col·loquen de forma prèvia a la implantació del tercer carril. La complexitat tècnica de les operacions i de la necessitat d’actuar a l’àmbit de la plataforma i sobre el conjunt d’element del sistema ferroviari comporta que la circulació entre L’Arboç i El Vendrell s'hagi de fer per una sola via, provocant algunes modificacions dels horaris en les línies R4 i RT2.