Casals, Guimerà, Fenosa i les tradicions populars, eixos del Vendrell CCC 2020

El municipi vol fer «redescobrir» el patrimoni local als veïns i guanyar projecció internacional

Actualitzada 16/05/2018 a les 15:03

El llegat de Pau Casals, Àngel Guimerà i Apel·les Fenosa, junt amb la cultura popular i tradicional seran els eixos que marcaran la programació del Vendrell durant tot l’any 2020, quan el municipi s’erigirà com a Capital de la Cultura Catalana. Així ho ha destacat aquest dimecres la regidora de Cultura, Eva Serramià, durant la signatura de l’acord de nominació, ressaltant que l’objectiu d’aquesta designació és «fer que els vendrellencs redescobreixin el patrimoni i se’l facin més seu» alhora que ha augurat «una gran oportunitat per posicionar el Vendrell a nivell de país i en l’àmbit internacional». De moment, el municipi destinarà 500.000 euros a posar en marxa l’engranatge de la programació, si bé Serramià ha fet una crida a sumar col·laboracions privades per finançar tot un any d’activitats que arrencaran l’1 de gener del 2020.Des de l’Ajuntament s’ha assegurat que ja estan definits els grans esdeveniments que englobarà la Capitalitat de la Cultura Catalana (CCC), si bé s’ha llençat un missatge de discreció a l’espera de perfilar-ne els detalls i el finançament. Sí que s’ha avançat, però, que els tres personatges referents en la història de la cultura del municipi –Casals, Guimerà i Fenosa- seran un dels pilars de la programació per tal de posar en valor la seva obra musical, literària i plàstica.«Sense oblidar altres figures de pes que fins ara han quedat reduïdes a l’àmbit més local», ha afegit Serramià, que també ha volgut senyalar la cultura popular com a segon eix principal, «ja que al Vendrell té molt arrelament i és una peça fonamental». Sobre aquestes dues temàtiques, l’Ajuntament preveu desplegar tot un seguit d’activitats pels quals reclama implicació de «tots els sectors».Un dels sectors més directament interpel·lat durant la signatura d’aquest dimecres ha estat l’empresarial. En aquest sentit, el president de l’Associació de la Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha recordat que recentment han signat un acord amb la patronal Cecot per fomentar la «cultura econòmica». És precisament aquest àmbit el que el Vendrell també preveu reforçar durant el 2020. «Volem crear un seguit d’activitats que permetin parlar del fet cultural des del més ampli espectre», ha afegit la regidora Eva Serramià.Tot i que encara queda lluny pel tret de sortida de la capitalitat del Vendrell, Tudela ha apuntat que el municipi ja pot utilitzar el seu nomenament per fer-ne difusió i ha encoratjat l’Ajuntament a aprofitar els preparatius per guanyar ressò i visibilitat. El president de l’Associació CCC ha recordat que Ripoll va arribar a rebre més de 100.000 visitants durant l’any que va ser Capital Cultural, xifra que ha vaticinat que es pot repetir al Vendrell durant el 2020, assegurant que la programació d’aquest municipi «marcarà un abans i un després al conjunt del país».