Un total de sis gegantes puntaires es reuniran a l'Arboç

La vila del Penedès realitzarà un aplec de gegantes puntaires amb motiu de la XXXI Diada de la Puntaire de Catalunya

Actualitzada 15/05/2018 a les 10:56

Amb motiu de la XXXI Diada de la Puntaire de Catalunya, que aquest any té com a seu l’Arboç, la Colla de Gegants i Nans de l’Arboç ha vist una bona oportunitat per organitzar un aplec de gegantes puntaires a casa. Aquest acte es realitzarà el diumenge 20 de maig pels carrers de la localitat.La vila de l’Arboç és considerada com el «bressol de les puntes de coixí». Per aquest motiu la seva geganta, la Teresina, companya del gegantó Gumersind i que està inspirada en la puntaire arbocenca Teresina Urpí Suriol, du al braç els estris de puntaire. Enguany l’Associació Catalana de Puntaires (ACP) celebra el seu 30è aniversari i com mai s’havia produït una trobada gegantera monogràfica que tingués com a factor comú la randa, la Colla de Gegants i Nans de l’Arboç van decidir que era el moment idoni per organitzar aquesta trobada.En aquests moments només hi ha set gegantes que representen l’ofici de puntaire; dues a Arenys de Munt i la resta a Cervelló, Riba-roja d’Ebre, Sant Vicenç de Montalt, l’Arboç i també a Hondarribia, al País Basc. A l’aplec hi assistiran sis d’aquestes gegantes, ja que la geganta del País Basc no podrà acudir per la seva llunyania.L’acte començarà a les 10 h amb una fotografia de totes les assistents, al monument a la puntaire que se situa a la rotonda de la carretera N-340. Seguidament, a la plaça de la Badalota es farà la plantada de les gegantes i posteriorment començarà la cercavila pels carrers de la vila. Es finalitzarà l’acte amb un lliurament de records i parlaments.