No hi ha hagut ferits ni danys materials

Actualitzada 15/05/2018 a les 19:54

Diverses patrulles de la Policia Local del Vendrell han acudit a una casa per una fuita de gas. Aquesta s'ha produït a les 18 hores en un habitatge de la carretera Sant Salvador al Vendrell. No hi ha hagut danys materials ni ferits.Al lloc dels fets, han acudit tres dotacions de Bombers de la Generalitat per donar suport als agents. Com a conseqüència de la fuita, s'ha tallat el trànsit de la carretera Sant Salvador a l'alçada de l'avinguda Palfuriana.