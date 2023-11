Una capital que il·lumini Nadal

Portaveu del Grup Municipal del PP a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 15/11/2023 a les 19:43

Les festes de Nadal són a tocar i, un any més, l'activitat social, comercial i cultural impregna tots els racons de la ciutat. Una activitat que, ara més que mai, ha de fer front a infinitat de dificultats econòmiques. Moltes famílies es troben amb dificultats per arribar a final de mes, doncs les despeses ordinàries s'han incrementat molt, condicionades per la resta de la situació econòmica general. Amb tot, sempre esperem que arribin aquestes dates per passar-les amb les nostres famílies i amb els éssers més estimats, així com per recordar aquells que han format part de les nostres vides i que, malauradament, ja no es troben entre nosaltres. I imbuïts per l'esperit de Nadal, fem tots els esforços possibles perquè l'activitat, el moviment i la il·lusió es mantingui any rere any.Com a Ajuntament hem d'apostar per aquestes dates, com un revulsiu de l'activitat econòmica i comercial, tot i les dificultats dels veïns i veïnes i del mateix consistori. Perquè si la ciutat està bonica i activa, tot aquest ambient engresca a sortir i a gaudir d'aquestes dates tan especials. És per aquest motiu que la il·luminació de Nadal juga també un paper fonamental, per reactivar tota l'activitat econòmica i comercial de la ciutat.La il·luminació nadalenca contribueix a la dinamització de les ciutats. Estimula l'economia, estimula el moviment i estimula la gent a sortir de casa, en una època de l'any, en què costa més perquè enfosqueix més aviat i fa més fred. Sens dubte, apostar per una bona il·luminació i una acurada decoració contribueix a l'ambientació dels nostres pobles i vil·les, siguin més grans o més petites, per tant, és un model que funciona. Només cal veure ciutats com Nova York o Londres, que són referents com a destinació turística durant les Festes Nadalenques. Però no cal anar tan lluny, al nostre país, ciutats com Vigo, Madrid o Màlaga s'han convertit en els grans ambaixadors d'aquest model d'èxit.La decoració, la il·luminació i la potenciació d'un ambient nadalenc als carrers, barris i zones de la ciutat, no només afecta els veïns i veïnes, sinó que també exerceix un efecte d'atracció per als visitants i turistes que busquen experiències inoblidables durant aquestes festes. És un reclam que posa la nostra ciutat al mapa de destinacions per visitar. D'una banda, es crea i consolida un model econòmic referent pels tarragonins i les tarragonines, que gaudiran de la nostra ciutat per passejar i fer les seves compres, i què, d'altra banda, atrau visitants que contribueixen de manera significativa a l'activitat hotelera i de restauració, així com al comerç local.Tarragona ha d'afegir-se a la llista de les grans capitals que aposten per una il·luminació i un ambient espectacular, on cada racó, carrer i plaça, sigui un motiu per passejar, viure, gaudir del nostre Patrimoni i comprar als negocis de la ciutat o als mercats de Nadal. S'ha d'aprofitar aquest increment dels visitants que fugen de la temporalitat, i de les festes i activitats pròpies de la ciutat, en les que ja som un referent.El meu avi, el pare de la mare, que era òptic i un bon comerciant, sempre deia que «l'alegria crida a l'alegria i la misèria a la misèria». I és ben cert. Tots ens fixem més en aquells comerços en els quals veiem més clients i en aquells restaurants que tenen cua al carrer.Mirem alt, siguem ambiciosos, no ens posem límits, i donem a aquesta ciutat i als tarragonins i tarragonines, tot l'any, la llum que ens mereixem, però en especial en aquestes dates tan especials pels grans i pels més petits.