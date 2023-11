Mobilitat segura i saludable

Regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència de l'Ajuntament de Reus

Actualitzada 14/11/2023 a les 20:08

Fa just avui una setmana que ha començat el període de proves i adaptació per la reordenació del trànsit i la mobilitat de la zona centre. No és més que una extensió del sistema de mobilitat saludable i segura que fa molts anys es va implementar en la nostra ciutat als carrers Llovera, Monterols i Plaça Mercadal.Aquest període de prova i adaptació s'allargarà amb acompanyament de la Guàrdia Urbana fins al dia 31 de gener de 2024.Entre les onze del matí fins a les dues de la matinada, unes pilones intel·ligents regulen els accessos amb els carrers de la zona centre que inclouen des de Raval Santa Anna, carrer Santa Anna, Selva del Camp, carrer de la Mar. El balanç d'aquesta setmana és positiu per la regidoria de Seguretat i Convivència Ciutadana. Per una banda, s'ha reforçat la presència d'agents de Guàrdia Urbana, amb molt d'acompanyament als veïns que accedeixen a la zona centre i aquells ciutadans i ciutadanes que transiten pel nostre municipi. Informació dels canvis iniciats amb voluntat d'assolir un dels objectius d'aquest govern municipal: la mobilitat segura i sostenible i la cura de la salut en general.Aquest acompanyament ha vingut precedit per informació en les darreres setmanes amb la culminació de l'enviament als veïns i veïnes afectades per la mobilitat de la zona centre d'un tríptic informatiu del nou sistema de règim de circulació en aquests determinats carrers.Ara és el moment i aprofitant aquest període de prova o adaptació, com és habitual en tota implementació de nous sistemes tecnològics, analitzarem i recollirem totes aquelles casuístiques que es puguin produir i trobar les conclusions per acabar de perfilar quin és el model de circulació òptim per als vials del nostre centre històric, tot tenint en compte tots els objectius mediambientals i saludables, citats anteriorment.Cal subratllar que juntament amb l'acompanyament de la Guàrdia Urbana in situ també s'ha acompanyat amb la posada en servei pels veïns de la zona centre un correu electrònic (mobilitat@reus.cat) i un telèfon d'atenció al ciutadà (977010068), per tal de fer efectiu tot el sistema d'autoritzacions d'accés comunicat prèviament i que es pot tramitar ja sigui de forma telemàtica a la seu de la pàgina de l'ajuntament o de manera presencial. Recordem que no cal sol·licitar autorització, la tramita l'Ajuntament d'ofici, per a totes aquelles persones empadronades a la zona que són titulars d'un vehicle que paga l'impost de vehicles a Reus; Vehicles de serveis públics i taxis; Vehicles de serveis d'emergències; i Vehicles de serveis sanitaris.Cal que sol·licitin autorització de llarga durada aquelles persones empadronades a la zona centre que són titulars de vehicles que paguen l'impost de vehicles fora de Reus; persones propietàries o llogateres d'un pàrquing a la zona; familiars de persones d'edat avançada residents a la zona ( setanta anys); i persones de mobilitat reduïda. Els clients d'hotels o allotjaments turístics a la zona podran demanar autorització temporal.Aquest període de prova ha de ser la plataforma per analitzar i reflexionar quin son els objectius de la nova mobilitat que no és diferent d'altres municipis del nostre entorn i del nostre país: la cura de la salut de les persones, lluitar contra la contaminació ambiental, la preservació i conservació del nucli històric de la nostra ciutat com ja es va practicant en altres ciutats del nostre entorn geogràfic.Treballar per una mobilitat saludable, segura i apostar per la pacificació dels carrers històrics de Reus.