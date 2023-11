Núm pacient: 11575681, CIP: BUBA0460509009

Actualitzada 13/11/2023 a les 19:16

És la meva identificació personal, a l'hospital Joan XXIII, des del 22 d'octubre fins el 4 de novembre. El dimarts 24 d'octubre em van operar d'una hemorràgia cerebral, gairebé cinc hores al quiròfan. He tornat a néixer! A més, ara inicio una segona vida en plenitud, ja que tinc la gran sort que no pateixo cap seqüela, ni mental ni física.En primer lloc vull manifestar el meu més sentit i profund agraïment a les doctores neurocirurgianes Laura Quilez i Ruth Lau, que m'han intervingut amb tant d'èxit.Les mancances de recursos hospitalaris existents queden totalment compensades per la motivació i la professionalitat de tots els integrants del servei, en aquest cas, de Neurocirugía. Gràcies per la vostra feina.Molt agraït també a la UCI. Intensius funciona com si fos la rellotgeria suïssa. He de manifestar que he viscut cinc dies sense consciència de res, però quan he anat despertant de la meva obligada letàrgia he pogut comprovar la seva eficàcia i delicadesa en el camí de retornar-me a la vida.Finalment, enorme i sentida gratitud a la meva família, a la meva esposa, que va detectar a temps la gravetat del problema, i les meves tres filles que han estat al peu del canó dia rere dia. El meu reconeixement a tanta gent, molta, que s'ha anat interessant i m'ha animat en la meva recuperació. A tots moltes, moltíssimes gràcies.I als familiars i bons amics que em recomanen viure el temps que em resta a un ritme més pausat, dir-vos que segur us faré cas. Un sotrac d'aquest tipus et fa replantejar-t'ho tot.A Déu gràcies estic escrivint un altre cop un article en aquest diari i he volgut compartir amb tu, desconegut, o no, lector, aquestes vivències personals perquè recordis que la vida és molt fràgil i no t'oblidis de gaudir-la ni un sol segon.