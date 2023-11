Defensem el comerç local i la conciliació familiar

Consellera d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 09/11/2023 a les 18:57

Tarragona no ha de ser declarada com a Municipi Turístic. No ho ha de ser per moltes raons i la més important és que no beneficia al petit comerç de la ciutat ni a la conciliació familiar.Aquesta mesura està molt allunyada del que nosaltres defensem i volem per Tarragona. Des d'ERC apostem pel model català de comerç, que és el de proximitat. És evident que aquesta proposta dels grans centres comercials va en detriment del petit comerç, a qui cal protegir i no atacar amb estratègies tan agressives com la liberalització del sector. Sense cap mena de dubte, és una iniciativa que perjudicaria la conciliació familiar de tots els treballadors i les treballadores perquè permetria que les grans superfícies poguessin obrir tots els diumenges.Està més que demostrat que per obrir més hores no vens més i el que augmenta és la precarietat laboral. El que cal per a reactivar el comerç no és això, ans al contrari, el que es necessita és donar vida als carrers, remodelant-los i prioritzant sempre als vianants per afavorir que la gent pugui anar a comprar caminant amb un itinerari agradable. Això ja es va iniciar durant el mandat anterior, amb actuacions com les que s'han fet a Canyelles i a Orosi, i és necessari que sigui una política que perduri en el temps, que no sigui flor d'un estiu.La nostra posició no ha variat ni un pam. El nostre discurs és el mateix que hem mantingut durant els últims quatre anys i d'aquí no ens mourem. Liberalitzar els horaris només beneficia els grans operadors i avança en la destrucció del comerç de proximitat i també de l'itinerant.A Tarragona els comerços amb superfície de venda inferior a 300 m² i que siguin PIME ja poden obrir els diumenges i la gran majoria opten per no fer-ho. No ho fan perquè: primer, no els surt a compte econòmicament; segon, els suposa un problema organitzativament parlant per manca de personal; i tercer, aposten per la conciliació familiar.El govern de Pau Ricomà tenia molt clar que calia estar al costat del petit comerç i va rebutjar declarar Tarragona com a Municipi Turístic tot i les pressions, l'alcalde Viñuales en el ple del setembre va respondre a una pregunta d'ERC dient que «no està a l'agenda de govern» però hem de recordar que quan era portaveu de Ciutadans (Cs) ja va portar al ple, a través d'una moció el 2020, que anava en aquest sentit i va ser rebutjada per tots els grups municipals, a excepció de PP que s'hi va abstenir i només va tenir els vots a favor de la formació taronja, liderada per l'actual alcalde socialista. La resposta de rebuig del sector va ser unànime a través de pancartes reivindicatives al mateix saló de plens. Ara caldrà veure què farà el govern del PSC i caldrà estar pendents de si acaba cedint a aquesta petició de les grans superfícies.L'estratègia del 'que obri qui vulgui' no és la millor opció pel comerç local. No és la nostra i no ens hi trobaran. Al petit comerç se l'ha de protegir, reforçar i ajudar a créixer, no sotmetre'l a una pressió i a una competència a la qual no pot plantar-li cara.