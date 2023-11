La importància de la participació ciutadana per Tarragona

Consellera d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 02/11/2023 a les 21:32

Les ciutats bateguen per la seva gent, per les seves entitats i les seves associacions. La suma de totes aquestes peces fa que Tarragona sigui una ciutat solidària, amable, ambiciosa, cultural i educativa.Una d'aquestes peces de l'engranatge són les associacions de veïns. Aquestes associacions no només són les encarregades d'organitzar les setmanes culturals i les festes dels barris, són molt més que això. Són un agent importantíssim per al creixement i el desenvolupament de la ciutat. Tenen un paper molt rellevant com a agents socials, culturals i sobretot, fan una funció impagable, que és la connexió entre la ciutadania i l'Ajuntament, generant aquest diàleg tan necessari per a ambdues parts.Per això, la relació amb les entitats veïnals és fonamental i cultivar-la encara ho és més. Són els representants dels ciutadans i les ciutadanes que viuen a cada barri, a cada racó de la ciutat.Durant el mandat anterior, es va treballar per enfortir aquest diàleg a través de moltes reunions i moltes trobades tant a l'Ajuntament com al carrer, als barris. L'escolta activa, l'empatia i les ganes de canviar les coses són clau per crear un lligam adequat. Ara hem vist com amb el nou govern s'ha frenat aquesta bona dinàmica i ja hi ha veus que s'han alçat per queixar-se. Un clar exemple és el malestar generat per la pujada dels impostos, ja que moltes associacions i federacions veïnals han mostrat el seu malestar per la manca de diàleg.La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) i la Federació d'Associacions de Veïns de l'Àrea de Llevant (FAVLLEVANT) s'ha queixat que el govern municipal no s'hi ha posat en contacte per parlar de les ordenances fiscals, és a dir, de la pujada dels impostos. Lamenten que el govern hagi tirat pel dret, sense escoltar a la ciutadania i sense explorar conjuntament cap alternativa a aquesta imposició que el que fa és, sense cap mena de dubte, penalitzar als tarragonins i les tarragonines.Una altra de les decepcions de les entitats veïnals, entre moltes altres, ha sigut que el govern ha pres la decisió, de forma unilateral, de canviar la zona taronja d'estacionament regulat de diferents carrers del barri del Port per passar a ser verda. Això s'ha fet sense consultar al veïnat. Sobre això, l'alcalde va dir que a vegades s'han de prendre decisions que no agraden a tothom. És evident que el govern municipal ha de prendre decisions, per això està al capdavant de l'Ajuntament, però això no impedeix el fet de conèixer l'opinió de l'entitat veïnal.És important que des de l'Ajuntament es fomenti la participació de la ciutadania en la presa de decisions, com en els processos participatius del POUM, del pla integral de la Part Baixa, de la remodelació al Fòrum de la Colònia (Parq Fòrum) o els pressupostos participatius, entre altres. Sembla que aquest ajuntament ara mateix vagi en direcció totalment contrària, ja que en l'últim modificatiu de crèdit es va buidar una partida destinada al procés participatiu per remodelar la Rambla Nova.Per altra banda, estem veient com el PAM a PAM, un dels projectes estrella del govern de Viñuales fa aigües i mai més ben dit, perquè en alguns carrers no hi passen ni la mànega per tirar-hi una mica d'aigua, això és del que es queixen molts veïns i veïnes. Aquest projecte de 'xapa i pintura' es podria dir que no acaba de rutllar i moltes entitats veïnals lamenten que es porti terme als barris sense cap mena d'informació ni interacció.Qualsevol decisió, per petita o insignificant que pugui semblar, té un impacte real sobre la ciutadania. Per això és tan important cultivar la relació amb les entitats, de fer créixer la llavor i no d'enfonsar la feina feta. Les seves aportacions, sempre són interessants perquè són qui més coneixen les necessitats dels barris i de la ciutadania.Les entitats, les associacions i les federacions porten a terme una tasca imprescindible, com és el seguiment i la fiscalització de la feina feta per part del govern, i per això preguntar, escoltar i actuar són tres paraules clau per forjar aquesta relació de confiança.