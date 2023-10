Una seu institucional de la Diputació al Baix Penedès

Regidor a l'Ajuntament de Cunit

El Baix Penedès és una comarca peculiar. És una de les 10 comarques que formen part de la província de Tarragona. També forma part de la Vegueria del Penedès conjuntament amb el Garraf, l'Anoia i l'Alt Penedès.A tot això, cal afegir que des de finals dels anys 90 del segle passat, el conjunt de la comarca, en un grau o un altre, s'ha anat integrant en les dinàmiques territorials de l'Àrea metropolitana de Barcelona. La majoria de municipis de la comarca han transformat les seves dinàmiques, creant dicotomies entre els nuclis urbans de cada poble i les urbanitzacions, que des dels 80s, van anar creixent al llarg dels termes municipals.Aquestes característiques pròpies, fan del Baix Penedès una comarca molt sensible a les dinàmiques exògenes, i on la gestió del territori es converteix en una prioritat a tenir present. La Diputació de Tarragona, com a ens provincial, conforma un territori amb tres realitats territorials ben diferenciades. Les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès.A les dues primeres realitats territorials, i amb una voluntat descentralitzadora i de proximitat territorial de suport als municipis del territori, la Diputació compta amb una seu institucional. En canvi, el Baix Penedès queda penjat. Creiem que per tal de donar resposta als reptes del present i del futur de la nostra comarca, la Diputació hauria d'impulsar una seu institucional al Baix Penedès.Som una comarca dinàmica i complexa, la que més creix demogràficament de tot el país, la que pateix una pressió molt intensa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i on els municipis pateixen veritables transformacions urbanes.El Baix Penedès necessita la proximitat de la Diputació de Tarragona. Cal que aquesta institució desenvolupi polítiques estructurals de mandat amb una òptica 100% baixpenedesenca, tal com fa a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.Els 112.000 baixpendesenques i baixpenedesencs no som més que ningú, però tampoc som menys, volem el mateix tracte, i la mateixa proximitat que la resta d'habitants de la demarcació.Volem una seu institucional de la Diputació de Tarragona al Baix Penedès.