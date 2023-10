Fem entre tots un territori millor

President de la Cambra de Comerç de Reus

Actualitzada 10/10/2023 a les 19:57

Com és conegut, el concepte de territori sempre ha estat una constant en les múltiples comunicacions que la Cambra de Comerç de Reus ha generat durant el meu mandat. La Cambra, com a corporació de dret públic que té encomanades per llei les funcions de defensa dels interessos generals del teixit econòmic, empresarial i comercial al llarg i ample dels 99 municipis que conformen el seu àmbit d'actuació, presta els seus serveis a cinc comarques de manera descentralitzada: a la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i directament al Baix Camp, on hi ha la seu corporativa.Un servei de proximitat que s'alinea i es complementa amb les polítiques de promoció econòmica de les altres administracions en una estratègia de front comú per potenciar el model de desenvolupament econòmic sostenible de cada comarca. Treballem de forma permanent les necessitats i inquietuds del territori. La nostra missió a la Cambra de Comerç és recollir aquestes inquietuds, compartir-les i intenta buscar-hi solucions, sigui mitjançant la corporació o amb un treball conjunt amb les administracions públiques o d'altres agents possibles en el marc de la cooperació.Tot i això, hi ha molta feina a fer. Sobretot en infraestructures, que juguen un paper clau en el nostre desenvolupament. Una bona mobilitat repercuteix positivament en la sostenibilitat. Sense aquesta no serem competitius i no tindrem, de retruc, una òptima qualitat de vida per a les persones.Un dels molts exemples el trobem en l'àmbit ferroviari on la durada dels trajectes és la mateixa que fa cinquanta anys. La línia de ferrocarril R-15, des de Reus fins a Riba-roja d'Ebre, està completament oblidada i hem de recordar que és l'única via de sortida en cas d'emergència nuclear. Parlem d'una infraestructura més pròpia del segle passat que no pas d'aquest.I convé no oblidar-nos del corredor del Mediterrani. Ens serviria, i molt. Fa molts anys que ho reivindiquem. Cal millorar aquesta connectivitat, i no només la del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, sinó per obrir Catalunya a Espanya, i Espanya a Europa.Una altra de les infraestructures cabdals del territori és l'Aeroport de Reus. Des del mateix territori es desconeix sovint el potencial real de l'aeroport. Caldria cercar facilitats i oportunitats que afavorissin millorar-ne la funcionalitat i en conseqüència permetessin desestacionalitzar l'ús actual que té aquesta infraestructura. En part causat per no disposar d'una estació pròxima a l'aeroport. És aquí on pertoca fer esment de la urgència de l'Estació Intermodal. És imprescindible, donaria una interconnexió entre l'aeroport i el territori inimaginable. Guanyaríem en competitivitat i ens ajudaria a convertir-nos en una àrea metropolitana molt important.Encara parlant de la xarxa de comunicacions, en matèria de carreteres, tocaria posar especial èmfasi en l'N-420 que vertebra el territori de la Cambra de Reus i ens apropa al Baix Aragó i a la comarca del Matarranya. Durant el meu mandat ha estat una reivindicació constant: necessitem desdoblar tota la via, un fet que crearia una nova via ràpida per anar a Madrid estalviant uns 50 quilòmetres.El desdoblament de la C-14 fins a Montblanc i Tàrrega també és de vital importància, ens connectaria amb l'Eix Transversal de Catalunya i es convertiria en una alternativa al Coll de l'Illa. Així mateix, Reus i Cambrils, les dues principals poblacions del Baix Camp, tampoc tenen cap via ràpida que les uneixi, com seria lògic de pensar.Necessitem un territori uniformement poblat. Si això no passa, només disposarem de grans àrees metropolitanes. Hem de fer que tots els territoris siguin competitius en aquests àmbits per afavorir, també, les necessitats de les persones. I per això, falta inversió i una planificació estratègica a llarg termini.Altrament, i més enllà de les infraestructures, cal fer esment a la riquesa dels productes que es fan al nostre territori i de la necessitat d'establir sinergies entre ells. Tenim sis DO de vi, dues d'oli, la Denominació d'Origen Protegida Avellana de Reus, la IGP Patata de Prades o el projecte de la Farina de Mestral, coordinat des de la Cambra de Comerç de Reus. Així mateix, la Llotja de Reus continua sent una referència que fins i tot va més enllà del seu territori natural. És la institució més antiga de la capital del Baix Camp i s'ha convertit en la primera Llotja de Catalunya i en la quarta de l'Estat espanyol en obtenir el reconeixement com a Llotja de Referència. Sense entrar en polèmiques, és motiu d'orgull l'excel·lent treball que s'hi fa a l'hora d'informar amb total transparència dels preus dels quatre productes dels quals la Llotja n'és referència: avellana, ametlla, ou i garrofa.Ara és el moment per millorar i vertebrar el nostre territori. Treballem plegats per fer un territori millor.Avellana de Reus, Patata de Prades i Farina de Mestral i Vermut de Reus.