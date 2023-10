El futur no pot penjar d'un fil

Presidenta de la Diputació de Tarragona

Actualitzada 09/10/2023 a les 19:14

Les dues línies de molt alta tensió (MAT) que l'empresa Forestalia projecta fer passar per diverses comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès tenen com a objectiu vendre energia renovable generada a l'Aragó. No aporten, per tant, cap servei als veïns i veïnes de la demarcació, només perjudicis. Per això, la Diputació de Tarragona, encapçalant el clamor dels quaranta-sis municipis i vuit consells comarcals afectats, va presentar al·legacions contra els evidents impactes que els més de dos cents quilòmetres de filat i altes torres de les dues línies ocasionaran al paisatge, l'agricultura, la fauna i el patrimoni natural del nostre territori.En el cas de la MAT que va de Valmuel a Begues (i que preveu travessar la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l'Alt Camp i el Baix Penedès), el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demogràfico ha donat llum verd al projecte sense acceptar cap de les observacions fetes des del món local, que som els que habitem i coneixem més el territori. Malgrat això, no ens donem per vençuts: el nostre futur no pot penjar d'un fil, i per això hem presentat un recurs d'alçada contra la resolució i defensarem el dret del territori a decidir lliurement sense imposicions.Ara fa dos anys, quan l'empresa va sol·licitar la creació de la MAT, el Ministerio de Transición Ecológica va demanar el parer de la Diputació de Tarragona i vam fer una sèrie d'al·legacions, que vehiculaven les consideracions dels municipis afectats i hi sumaven els resultats d'un treball d'anàlisi profunda i rigorosa dels equips tècnics de la Diputació sobre l'impacte d'aquesta MAT al nostre territori. Aquesta va ser una nova ocasió per desenvolupar les nostres competències en cooperació i planificació territorial. Un cop més, la Diputació es posava al servei dels municipis i de les comarques i, des del diàleg, la planificació i el lideratge, vam arribar a consensos per defensar els interessos del sud de Catalunya i, alhora, per oferir solucions alternatives que permetin desenvolupar el projecte de forma més equilibrada.Aquest estiu hem rebut, amb sorpresa, les resolucions administratives prèvies de la línia de la MAT del Ministerio, que no han tingut en compte cap de les al·legacions que vam fer. Per això, fa escassos dies hem presentat un recurs d'alçada contra aquestes resolucions. D'entrada, hi manifestem que la instal·lació de la línia vulnera la Llei 24/2013, ja que determina que l'única infraestructura que pot transportar l'energia a l'Estat espanyol és la de Red Eléctrica de España, S.A.. El fet d'autoritzar aquest transport a l'empresa Forestalia suposa deixar en mans privades la creació i la gestió d'una xarxa de transport d'energia, beneficiant-se del nostre territori.D'altra banda, el recurs que hem presentat insisteix en la greu afectació mediambiental, paisatgística, agrícola, social, cultural i patrimonial que pot suposar la construcció d'aquesta línia de molt alta tensió en tots i cadascun dels municipis pels quals hi té previst passar. La pèrdua d'hàbitat per a la flora i la fauna, l'afectació a corredors de connectivitat ecològica com el riu Ebre o l'augment del risc d'incendi forestal són algunes de les nefastes conseqüències sobre les quals ja vam advertir i que ara tornem a posar de manifest.Ara fa pocs dies, érem coneixedors de la notícia que el Ministerio de Transición Ecológica també ha aprovat la declaració d'impacte ambiental de la segona MAT de Forestalia, la que va de Grañén (Osca) a Pierola (Barcelona) i que preveu travessar diversos municipis de la Conca de Barberà. Malgrat que no es tracta de la resolució definitiva, es tracta d'un primer pas que ens pot fer intuir la posició del Ministerio davant d'aquesta nova línia.Per tots aquests motius, tenim l'esperança que la Secretaria de Estado de Energía, que és qui ha de resoldre el recurs d'alçada que acabem de presentar, serà sensible amb les realitats del nostre territori i actuarà tenint en compte els municipis, els seus alcaldes i alcaldesses i el seu veïnat ja que, en definitiva, són els veritables coneixedors del seu medi i del seu entorn natural. És així com les administracions hem d'actuar: des de la suma de diferents perspectives, des del diàleg i des del respecte prioritari al bé comú. A la Diputació de Tarragona creiem fermament que l'ús de les energies renovables és essencial per al nostre present i per al nostre futur, per mitigar els efectes de la crisi climàtica i per afavorir una millor qualitat de vida de la ciutadania. La veritable sostenibilitat porta intrínsec l'equilibri i el futur del territori.