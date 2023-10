El baixador AVE a Vilafranca, ara o mai

Regidor a l'Ajuntament de Cunit

Actualitzada 09/10/2023 a les 19:17

La crisi del Bus Exprés cap a Barcelona a Vilafranca del Penedès és només la punta de l'iceberg. No només és el símptoma que el servei de Rodalies no és eficient, sinó que el Penedès necessita una anàlisi profunda de les seves necessitats en mobilitat pública.Quina ha de ser la desesperació de la gent i la necessitat d'una mobilitat de qualitat, que tenint el tren de rodalies gratuït agafen el bus? El reforç del servei per part del Departament de Territori és fruit més de la improvisació que no pas de la planificació de la mobilitat necessària. Coincidim amb l'anàlisi que fa el Departament que un bon servei de tren té molta més capacitat que un bus, quasi 10 vegades més, llavors apostem pel tren?Quina és l'única solució viable per posar en marxa un servei de tren cap a Barcelona, ràpid, competitiu i de qualitat? Anem a pams.Hem de ser conscients que amb l'actual xarxa de rodalies, mai, i diem mai, tindrem un servei de tren que permeti arribar a Barcelona en menys d'una hora. Ni amb serveis semidirectes, el coll d'ampolla des de Martorell i Molins de Rei cap a Barcelona ho fa inviable, no ens enganyem i que no ens enganyin. L'única opció és construir un baixador AVE als afores de Vilafranca del Penedès, al costat de l'actual estació auxiliar de l'AVE. Una estació que permeti que els serveis AVANT i Intercity puguin donar servei no només a Vilafranca del Penedès, sinó al conjunt de la Vegueria, creant un hub del transport públic, amb cotxe, bicicleta, Rodalies, Bus i Baixador AV. El sindicat CCOO va fer un estudi, molt pertinent i molt ben elaborat, que permetria tenir un servei de tren, des de l'estació Penedès AV, que en 26 minuts faria el trajecte fins a Sants. Desenganyem-nos, el projecte de fer el Baixador AVE al Penedès és a curt i mig terme, l'única possibilitat de tenir un servei competitiu de tren cap a Barcelona, sense renunciar a reforçar i millorar el Rodalies actual.Falses promeses de la millora de trajecte de Rodalies, són això falses promeses, i menys encara compartint els rails amb el transport de mercaderies. El Penedès en conjunt, institucions, partits polítics, sindicats, empresaris, societat civil i tothom que ho cregui, hauríem de fer pinya per aconseguir aquesta infraestructura del segle XXI.L'altre 10 i 20 dies de vida per la manca de qualitat al servei, amb el projecte del baixador AV al Penedès, tots els penedesencs i penedesenques guanyaríem temps de vida, qualitat de vida.Ara és el moment de fer pinya amb el baixador AV al Penedès, no perdem el tren.