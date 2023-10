100 dies d'escolta activa

Alcaldessa de Reus

Actualitzada 05/10/2023 a les 20:58

Els 100 primers dies de l'acció d'un govern són claus perquè són una bona mostra del seu tarannà i fixen les prioritats del mandat. Per això aquesta setmana hem fet repàs de la feina feta, amb el capteniment que el retiment de comptes a la ciutadania és un deure democràtic amb el que hi estem compromesos.Han estat 100 dies de canvi, d'escolta i feina activa i al servei de les persones. Hem atès les necessitats urgents i diàries dels veïns i veïnes de Reus; però també pensem en gran, amb projectes de ciutat, per ser referents en polítiques de creixement econòmic i en sostenibilitat mediambiental i urbana.Persones, empreses i ciutat verda. Aquests són els tres eixos amb els que ens vam comprometre amb el Pacte de Govern, i que definiran el Pla d'Acció Municipal 2023-2027 que aviat presentarem.El nostre primer eix de treball han estat les persones. Hem situat a les persones als centre de totes les polítiques treballant en àmbits que preocupen a la ciutadania com la neteja. En aquests 100 dies hem impulsat un pla de xoc de neteja viària, un pla intensiu de neteja i manteniment de les zones de jocs infantils i tasques urgents de poda d'arbrat. En matèria de seguretat, hem incorporat 9 nous agents a la Guàrdia Urbana i hem previst la dotació econòmica per incorporar 10 agents més l'any vinent. Pel que fa a d'habitatge, hem impulsat la construcció de 132 habitatges de protecció oficial de lloguer a Mas Iglesias, la primera cent per cent pública en dotze anys. I pel que fa a educació, hem près la decisió d'incrementar les places d'escola bressol públiques amb la construcció d'un nou equipament, al sud de la ciutat que serà el primer en tretze anys.A més de situar a les persones al centre de totes les polítiques, hem apostat per l'escolta activa com a forma de fer política. En aquest sentit, hem iniciat un programa de visites als barris per conèixer de primera mà les inquietuds veïnals, i hem iniciat reunions amb les cases regionals, casals municipals de la gent gran i altres entitats vinculades per conèixer de primera mà les seves necessitats.I és a partir d'escoltar la ciutadania que prenem decisions, com la de mantenir l'activitat del Mercat del Carrilet en la seva actual ubicació, i tirar endavant amb el projecte de transformació urbanística del seu entorn.Persones al centre, i empreses, deia. El segon eix de l'acció de govern passa per generar riquesa, crear llocs de treball i retenir talent a partir de polítiques d'innovació, del coneixement i les noves tecnologies. Reus és una ciutat que mira al futur amb la ciència, la innovació i el talent com a motors.El govern municipal treballa per a la implantació i creació de tot tipus d'empreses. Des d'emprenedors i pimes a grans empreses com ara P3 Logistic Parcs, que ha comprat uns terrenys per construir el major projecte logístic en curs a Catalunya i que confirma la ubicació estratègica i les possibilitats que té Reus. Aviat podrem anunciar la primera instal·lació empresarial al Centre per a Bioempreses, en desús des de fa més de 12 anys. I en la mateixa línia, estem avaluant la construcció i posada en funcionament del segon edifici del Centre Empresarial per a la Innovació i el Desenvolupament (CEPID).Impuls econòmic és també promoció de ciutat, en un sentit ampli. Accions en l'àmbit del Turisme, com la remodelació del nou Gaudí Centre amb un projecte altament tecnològic i interactiu. Accions en l'àmbit de l'Esport, com la celebració a la ciutat de la Supercopa d'hoquei patins; una línia de treball que permet fer del turisme esportiu una oportunitat de creixement econòmic. Però hem de tenir les instal·lacions a punt, per això ahir mateix vam anunciar un pla de reparació i millora i acabem de treure a licitació la construcció del nou camp de gespa artificial annex a l'Estadi Municipal. I, finalment, Cultura com a element de capitalitat. Treballem en un model de coordinació dels teatres de la ciutat; acabem de signar amb l'Arquebisbat la cessió del Centre Catòlic, que ens permetrà disposar del tercer teatre municipal.I ja per acabar, el tercer eix de l'acció de Govern: Reus, una ciutat verda i sostenible. Sostenibilitat en un sentit ampli: ambiental, social urbana i econòmica.Hem començat a treballar en el desplegament del projecte de renaturalització de la ciutat en el context de canvi climàtic, i tendir cap a una ciutat més verda i amb refugis climàtics. Així mateix, tenim en marxa diverses actuacions per millorar l'aprofitament dels recursos hídrics propis de la ciutat; molt important en l'actual context de sequera. I destacar també que a partir del novembre l'empresa elèctrica municipal, Reus Energia, podrà operar com a comercialitzadora.La mobilitat és el gran repte de les ciutats. Per motius de salut, hem de canviar la manera com ens movem per la ciutat. Tenim molts projectes en marxa. Alguns exemples: treballem amb els veïns i les associacions de comerciants la reordenació del trànsit al centre de la ciutat; avancem en el desenvolupament del servei de bici compartida de La Ganxeta i hem encarregat els estudis preliminars per analitzar la viabilitat de l'eix cívic a través del carrer d'Astorga.Persones, empreses i ciutat verda són els tres eixos del l'acció de Govern. Com ho és també mantenir clara la visió territorial i metropolitana. Per això ja hem mantingut contactes amb l'Ajuntament de Tarragona i de la Diputació de Tarragona per cooperar i fer avançar el territori amb els serveis que li pertoquen com a segona àrea metropolitana de Catalunya.