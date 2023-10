Santa Tecla, castells, TAC12 i Bigotis de Pica

Actualitzada 03/10/2023 a les 19:22

Mixeta estava contenta. Quan vaig arribar a casa estava dient a les seves companyes que «la ciutat de Tarragona ha viscut unes festes de Santa Tecla 2023 inoblidables, amb una gran participació ciutadana i una oferta cultural i lúdica de primer nivell. Des del 14 fins al 24 de setembre, els carrers i les places de la Part Alta han acollit tota mena d'actes festius, des de concerts i espectacles de foc fins a balls populars i exposicions». «Però, sens dubte –vaig intervenir–, un dels elements més destacats i emblemàtics de la festa major de Tarragona han estat els castells».«Oh, i tant! –exclamà la Boni– Els castells són una tradició bicentenària que forma part de la identitat de Tarragona. Les quatre colles castelleres de la ciutat (Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau) han demostrat un alt nivell de qualitat i dificultat en les seves actuacions, així com un gran esperit de germanor i respecte. Cal recordar que les diades castelleres de Santa Tecla han tingut lloc els dies 19, 23 i 24 de setembre, a la plaça de les Cols i a la plaça de la Font, amb la presència de colles convidades d'altres poblacions. Els castellers han ofert al públic construccions espectaculars, com torres de nou pisos, pilars de sis o castells de gamma extra. Però, sense cap mena de dubte, el moment més esperat i emocionant ha estat el dels pilars caminant».«Es que els pilars caminant són una modalitat única i exclusiva de Tarragona –va dir Mixeta–,que consisteix en aixecar un pilar de quatre i fer-lo caminar des de la plaça de les Cols fins a l'Ajuntament, recorrent més de 400 metres i superant, abans, de pujada i baixada, els 19 esglaons que condueixen al Pla de la Seu, . Aquesta proesa requereix una gran habilitat, equilibri i coordinació, així com una forta implicació de la gent de les colles».«Enguany, els pilars caminant han tingut un gran èxit –va afegir la Kedi, que és de pocs miols–, ja que les quatre colles han aconseguit arribar a la meta. La colla més ràpida, com sempre, ha estat la de Sant Pere i Sant Pau, que ha fet un temps de 6 minuts i 42 segons, i cal remarcar la proesa dels Xiquets del Serrallo establint la fita de vint-i-sis anys consecutius arribant a l'Ajuntament».Els pilars caminant són una mostra de la riquesa i la singularitat del fet casteller, que mereix ser reconegut i difós arreu. Per això, és una llàstima que els mitjans de comunicació públics, com TV3 i Catalunya Ràdio, ignorin sistemàticament el que es fa a Tarragona i no donin la cobertura que es mereix a aquest esdeveniment tan extraordinari. Per sort, els tarragonins i tarragonines hem pogut gaudir de les magnífiques retransmissions de diferents actes de les festes de Santa Tecla, inclosos els castells, que ha fet TAC12, la televisió local de confiança.TAC12 ha ofert una programació especial de Santa Tecla, amb més de 40 hores d'emissió en directe, des de diferents escenaris i amb un equip de professionals que han fet una tasca excel·lent. A través de TAC12, hem pogut seguir els actes més tradicionals, com el pregó, la baixada de l'Àliga, la processó del braç o els carcamals de Dames i Vells, però també els més innovadors, com l'espectacle de llum i so de la Catedral o el concert de Txarango. A més, TAC12 ha donat veu als protagonistes de la festa, des de les entitats i les colles fins als veïns i les autoritats. Des d'aquí, volem felicitar a TAC12 per la seva gran feina i agrair-li que ens hagi fet partícips de la festa major de Tarragona, que ha estat un èxit de participació i d'organització. També volem aprofitar per saludar el naixement de l'associació Bigotis de Pica, que es dedicarà a l'acollida de gats abandonats. Aquesta entitat, que ja compta amb més de 50 socis, té com a objectiu gestionar les colònies de gats del carrer, esterilitzar-los, vacunar-los.