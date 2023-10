La dansa dels pressupostos en temps incerts

Economista

02/10/2023

Els nous governs municipals, amb poc més de 100 dies, s'enfronten al primer repte econòmic: el pressupost 2024. El pressupost d'una corporació és l'eina de planificació on es dota econòmicament la prestació de serveis que s'ofereixen a la ciutadania. En un moment de tipus d'interès elevats, que feia anys que no veiem, l'increment de la despesa energètica per aquells ajuntaments que no han fet els deures en temes de transició energètica, la despesa més gran de personal i la legislació, que obliga a recaptar taxes que cobreixin el cost total dels serveis, han creat una tempesta perfecta en el món del finançament municipal. Sense haver pres encara decisions significatives, les noves alcaldesses i alcaldes, es troben amb un pressupost que s'enfila com un cavall desbocat. Les 2 opcions per fer l'encaix de pressupost són: ajustaments pressupostaris, amb reducció de serveis, o un augment fiscal, amb un increment d'impostos. Totes dues opcions tenen repercussions directes sobre la ciutadania, que ja està patint els efectes d'una etapa inflacionista i l'increment del tipus d'interès.



El 2024 deixa poques opcions. Gairebé el 80% del pressupost està compromès, deixant poca llibertat d'acció. No obstant, cal ser crític i no els aniria malament a les diferents corporacions municipals fer una anàlisi profunda del cost-benefici dels serveis que presten, repensar el que realment necessita la ciutadania, millorar l'eficiència i la productivitat interna, i automatitzar processos per centrar els esforços en la millora de la vida de les persones. Cal recordar, però, que aquestes mesures no tindran efectes immediats. És moment de prendre decisions difícils i els nous governs han de decidir si reduir despeses o augmentar impostos. Potser, els cal ser creatius i buscar solucions innovadores per afrontar aquesta situació. Aquesta és la dansa dels pressupostos municipals en temps incerts, i només el temps dirà com acaba la cançó.