Desviar l'atenció dels 100 primers dies d'un govern sense rumb

Portaveu del Jovent Republicà de Tarragona

Actualitzada 01/10/2023 a les 18:10

Jordi Rovira Palau Portaveu del Jovent Republicà de Tarragona. Cedida

Fa uns dies es va publicar un article en aquest mateix diari per part d'Ismael Fraile, primer secretari de la Joventut Socialista de Tarragona i assessor del PSC a la Diputació, on criticava la gestió de l'alcalde Pau Ricomà amb un text ple de falsedats, mitges veritats i amb amnèsia sobre el llegat socialista.

En primer lloc, comença criticant que ERC aconseguís l'alcaldia malgrat no ser la primera força en el plenari, tot i que en una democràcia representativa no guanya qui té més regidors sinó qui obté una majoria per governar. Ens sorprèn que digui això, no sap què està passant a Madrid? Doncs li expliquem, els mateixos socialistes estan fent el mateix, volen aconseguir presidir el govern tot i no guanyar les eleccions, però sembla que només està malament si això ho fa la resta. En criticar el fet que s'assolís l'alcaldia amb un pacte de les forces pel canvi, ignora per complet que aquest gran consens de l'oposició no va ser fruit que aquests tinguessin animadversió a Josep Fèlix Ballesteros, sinó que va venir motivat per la inacció i la mala gestió durant els seus 12 anys de govern.

El segon punt que destaca és la polèmica que va envoltar el projecte de l'alberg juvenil a Llevant, a la Ciutat Residencial. Respecte a aquest tema, acusa el govern de Ricomà de sectarisme pel simple fet d'enfrontar-se a un discurs ple de mentides sobre el projecte i a un discurs xenòfob instigat per l'extrema dreta que el partit socialista va comprar i va aprofitar per desgastar al govern municipal. Tal com vam poder comprovar l'altre dia amb la visita del conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, els socialistes van aprofitar per treure pit del mateix projecte que tant havien criticat i que en campanya Viñuales va arribar a dir que si era batlle aturaria el projecte, cosa que no ha fet. Els ciutadans ens mereixem tenir un alcalde que no ens menteixi.

En tercer lloc, acusa ERC d'afirmar en campanya que: «Votar al PSC a Tarragona és votar per l'extrema dreta i la corrupció». Una afirmació que és rotundament falsa i sobre la qual li exigim una rectificació. El que es va afirmar en campanya electoral va ser que el PSC estava comprant el missatge sobre l'alberg juvenil que estava promovent l'extrema dreta com Vox i que era rotundament fals, i advertir dels perills que suposa donar veu al discurs de l'extrema dreta és molt diferent d'acusar algú de ser d'extrema dreta. Respecte a la corrupció, durant la campanya vam fer constar una realitat i aquesta és que el PSC està imputat per corrupció en el cas INIPRO i també vam posar damunt la taula les pràctiques clientelars emprades sovint pels socialistes, les quals tothom coneix.

Finalment, comenta com el govern liderat pel senyor Rubén Viñuales ha fet més coses en 100 dies que totes les accions dutes a terme per l'anterior govern. Una afirmació que demostra una vegada més la seva manca de coneixement o una voluntat de difamar l'antic equip de govern, ja que malgrat haver d'enfrontar una pandèmia i una crisi inflacionària, el govern de Ricomà va aconseguir desencallar projectes com Ca l'Agapito, l'obertura del Palau d'Esports Catalunya, el carril bici educatiu, el desmantellament de la plataforma del Miracle o la conversió en zona de vianants dels carrers Canyelles i Orosi, entre molts altres. En contraposició el govern de l'alcalde Viñuales, en aquests 100 primers dies de mandat, la immensa majoria de les accions que va prometre les ha incomplert, les poques que ha fet se les ha trobat fetes pel govern de Pau Ricomà i les que ha impulsat, en gran part, van en contra dels interessos de la ciutadania. El govern municipal ha demostrat que no té rumb, hi ha algú al timó?

En definitiva, el senyor Fraile publica un article on es dedica a promoure mentides i a intentar desviar l'atenció en el moment en què el govern de Rubén Viñuales havia de presentar el balanç dels 100 primers dies, que ja sabien que no seria gaire positiu i ple de trampes. El convidem a que repassi què ha dit que ha fet el seu alcalde (excandidat de Ciutadans) i què ha amagat, s'emportarà una gran sorpresa.