Ningú t'ho diu, però el rebut et pujarà moltíssim!

Portaveu de Primer el Vendrell

Actualitzada 27/09/2023 a les 19:22

El Govern del Vendrell t'apujarà l'IBI la taxa d'escombraries un 30% en el 2024 (més de 50 euros per les famílies i més de 150 euros pels bars i comerços), però que a més en el 2025 la taxa d'escombraries pot continuar pujant entre un 40-50% més. Intentaré explicar les raons del perquè s'ha pogut haver arribat a aquesta situació.En primer lloc, per les males polítiques dels governs del PSC en els darrers anys en matèria de residus que no han permès fer els deures. Quan Europa ens obliga a estar en el 55% de percentatge de recollida selectiva, el Vendrell ha empitjorat les xifres passant del 35% del 2019 al 30% de l'actual, és a dir més de 15 punts per sota de la mitjana catalana.ECOBP (societat propietat de FCC amb un 66%) que ha tingut en els darrers 4 anys uns beneficis de més de 2 milions d'euros, és la que gestiona el servei de recollida de residus, amb el contracte vençut fa 4 anys, amb maquinària obsoleta, i sense fer cap campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania.En segon lloc, per la recent campanya electoral, quan el PSC es vantava de la congelació d'impostos i de la bona salut de les finances municipals. Però, ara et diu que necessita dos milions d'euros que s'ingressaran per «reequilibrar financerament» però ara no t'explica que va tancar el 2022, amb unes pèrdues d'1,1 milions d'euros quan als darrers anys els beneficis eren d'uns 5 milions d'euros anuals.No vull oblidar als residents del Nou Vendrell, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders, que porten 3 anys fent un gran esforç fent el porta a porta amb un excel·lent resultat del 76% en recollida selectiva, i mai han tingut cap bonificació per fer el porta a porta, però que ara a més, el Govern del Kenneth Martínez els hi pujarà també el 30% del rebut com a la resta de ciutadans del Vendrell.Però espera, aquesta pujada conjuntament amb la de l'IBI entenc que no serà la darrera, el govern municipal té sobre la taula possibles pujades com ara en el rebut de l'aigua, en la taxa de guals o en la taxa de serveis esportius, unes pujades que segurament veurem en els mesos vinents.