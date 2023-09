El desafío de la «vuelta al cole»

President de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona

Cada año, cuando septiembre se asoma en el horizonte, miles de familias en España se preparan para un desafío económico que, lamentablemente, se ha convertido en una tradición incómoda: la vuelta al cole. Aunque debería ser un momento emocionante para los niños que regresan a las aulas, para muchas familias se ha convertido en una carga financiera abrumadora, exacerbada por el elevado coste de la vida en España. La vuelta al cole, con sus gastos en material escolar, uniformes, libros y comedor, es solo una parte del problema que ilustra la difícil situación financiera de muchas familias.Uno de los mayores retos que enfrentan las familias españolas es el endeudamiento que supone el regreso a la escuela de sus hijos. Los gastos asociados a la educación, como libros de texto, material escolar y uniformes, son un golpe financiero significativo para la mayoría de los padres. A menudo, se ven obligados a recurrir a préstamos o tarjetas de crédito para poder hacer frente a estos costes, lo que aumenta su deuda. Según datos del Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, el 80% de los padres, superan el límite de su tarjeta de crédito para asumir el inicio de cursoPero el problema no termina con la vuelta al cole. El alto coste de vida en España se extiende a todos los aspectos de la vida cotidiana. Los alquileres y las hipotecas continúan en aumento, lo que significa que una parte considerable del ingreso familiar se destina a pagar la vivienda. Los gastos de luz, gas y agua también se han disparado, lo que hace que la gestión del dinero sea una tarea cada vez más complicada.La situación se agrava aún más si consideramos que los salarios no han experimentado un aumento proporcional al incremento del coste de vida. Muchas familias se ven atrapadas en un ciclo de endeudamiento para llegar a fin de mes, y esto puede tener efectos a medio y largo plazo en cuanto a plantear sus proyectos de familia.Ante esta situación, es imperativo que se tomen medidas para aliviar la carga financiera que soportan las familias en España. Esto podría incluir políticas públicas que fomenten la accesibilidad económica a la educación, así como medidas para controlar el aumento desmedido de los precios de la vivienda y los servicios básicos. Es hora de que se aborden estas cuestiones de manera integral, tanto a nivel gubernamental como a nivel individual, para garantizar un futuro financiero más estable y seguro para las familias españolas.A medida que la conciencia sobre la importancia de abordar estos problemas crece, la presión sobre los líderes políticos también aumenta, lo que podría traducirse en cambios positivos en las políticas y en un mayor apoyo para las familias. Juntos, como sociedad, podemos trabajar hacia un futuro donde la educación sea accesible para todos y donde las familias no se sientan abrumadas por los gastos diarios.Y recordad, ¡que nadie os robe vuestra sonrisa!