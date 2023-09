Mou-te i respira

Alcaldessa de Reus

Actualitzada 21/09/2023 a les 19:59

Fer de la salut individual i comunitària un argument central a l'hora de prendre decisions ens obliga a canviar la manera de moure'ns per la ciutat, reduint les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i contribuint també així a lluitar contra els efectes del canvi climàtic. És aquest el repte que assumim des de Reus amb el projecte de mobilitat saludable, sostenible, segura i connectada que estem impulsant amb l'ajut dels fons Next Generation, i que ha de permetre posar a l'abast de la ciutadania opcions de mobilitat que donin resposta a les seves necessitats sense comprometre la sostenibilitat.



A tot Europa, la contaminació atmosfèrica és avui un motiu de preocupació, i s'estan impulsant mesures específiques per reduir els nivells de contaminació, especialment als nuclis urbans. Entre aquestes mesures hi ha la promoció de modalitats de desplaçament amb nivells baixos d'emissions, com ara caminar, anar en bicicleta, utilitzar el transport públic o compartir cotxes, i també la implementació de zones de baixes emissions, una mesura obligada per als municipis de més de cent mil habitants de l'estat.En compliment d'aquestes obligacions normatives, Reus avança en un procés de transformació amb visió de futur que situa les persones al centre i que ha d'impulsar també la generació de noves oportunitats vinculades a una economia baixa en carboni. Entre aquestes mesures, hi ha ampliar i fer més còmode l'espai per a les persones que van a peu, des d'un plantejament inclusiu i universal, amb perspectiva feminista, especialment al voltant dels centres escolars i altres equipaments de gran afluència. La remodelació del pont del barri Gaudí, la intervenció al raval de Santa Anna i al carrer Salvador Espriu o l'entorn de la plaça del Víctor són exemples d'aquest plantejament, que passa també per reforçar la presència del verd en l'entorn urbà, perquè contribueixi a lluitar contra l'efecte d'illa de calor amb la creació de refugis climàtics o la generació de més espais d'ombra.L'impuls de la bicicleta, ampliant la xarxa de carrils bici i amb la posada en funcionament de la Ganxeta, el servei de bicicleta compartida, és un altre àmbit de treball, juntament amb el reforç de les opcions de transport públic. I també la futura implantació de la Zona de Baixes Emissions, una eina pensada per regular el trànsit dins de la ciutat que ens permetrà disposar de dades en temps real de les partícules contaminants presents en l'aire i dels nivells acústics per fer-ne seguiment i garantir el compliment de la normativa vigent.Estem desplegant, doncs, un procés transformador que ha d'anar acompanyat d'un canvi d'hàbits que totes i tots hem d'integrar en les dinàmiques del dia a dia: com anem a l'escola, a la feina, a comprar, des d'aquesta idea que l'espai urbà és un espai compartit i que a més de reduir fums i sorolls hem de guanyar seguretat, i per això hem de circular a menys velocitat i amb més cura, sigui en cotxe, en bicicleta o patinet. És des d'aquesta idea d'espai compartit que ben aviat s'activarà el procés de participació ciutadana per elaborar l'ordenança de la Zona de Baixes Emissions, que d'acord amb el projecte tècnic ja enllestit haurà de plantejar i fixar de quina manera, com i quan es regularan els accessos.La culminació de la transformació del raval de Santa Anna en zona de vianants amb la implantació de mesures de regulació del trànsit al centre de la ciutat serà, sens dubte, un precedent important a tenir en compte. Just en aquests moments s'està enllestint el procés d'informació als veïns i veïnes i implementant els darrers aspectes tècnics perquè les mesures puguin entrar en funcionament aviat, amb un primer període de prova.Sobre la taula hi ha encara altres projectes que completaran aquest mapa de futur: l'aposta pel tramvia com a nova opció de connexió dins de la ciutat i amb el territori, la futura estació de Bellissens i el projecte de definició d'un gran eix cívic de nord a sud de la ciutat, la integració dels espais adjacents a l'estació de trens amb la continuïtat del passeig de la Boca de la Mina, o la futura estació intermodal que ha de reforçar la connexió de la ciutat amb el ferrocarril.En el context de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, doncs, Reus es mou, i amb l'eslògan de Mou-te i respira ens convida a fer nostre aquest compromís amb la salut, la qualitat de vida i la sostenibilitat.