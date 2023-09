És possible moure't per un Vendrell universitari?

Treballadora social

Actualitzada 20/09/2023 a les 21:18

Des de fa 24 anys se celebra del 16 al 22 de setembre la setmana europea de la mobilitat, que busca sensibilitzar a la població l'ús d'alternatives de transport més sostenibles per millorar la salut pública com ambiental. Aquest any, 2023 el tema és «eficiència energètica» amb el lema «Combina i mou-te».



La societat ha de buscar alternatives de transport i sensibilitzar a la població de l'impacte ambiental i de salut que pot produir la utilització del cotxe. Perquè així pugui ser, el consistori hauria de realitzar estudis d'adequació del transport públic adaptat a les necessitats de la ciutadania.El Vendrell com a municipi universitari, hauria de tenir una adequada xarxa de mobilitat connectada entre els seus centres universitaris i la xarxa de transport, també, amb les universitats més importants d'arreu del nostre territori, com la URV, UB, UAB i, d'altres.Aquest any amb el lema «Combina i mou-te», el Vendrell hauria d'aprofitar aquesta setmana per estudiar com millorar la connexió amb transport urbà entre les estacions i els centres universitaris, com la seva freqüència de franja horària, elaborar propostes, acords amb els agents implicats per erradicar els retards i les incidències sobretot a l'R4 i, incrementar i millorar la connexió de bus dins del municipi i barris de l'extraradi perquè ningú se senti exclòs sobretot si el nostre destí està fora del nostre territori.«Combina i mou-te» ens dona la possibilitat de començar a tenir sensibilitat en canviar els nostres hàbits i la nostra manera de fer. És per això que hem de tenir la xarxa de transport pública ben desenvolupada per no haver d'utilitzar el nostre vehicle privat. En aquesta fita hi suma tota la ciutadania i, tot allò que no està al nostre abast, s'han de posar les polítiques perquè el canvi sigui possible.