Alcalde de Tarragona

Actualitzada 17/09/2023 a les 21:32

Tarragonins i tarragonines, ja tenim aquí la nostra patrona i amb ella arriben dies emocionants plens d'alegria i retrobament amb les nostres tradicions.

No podem entendre Tarragona sense la nostra antiga i arrelada història. Som el que som perquè érem el que érem.

No som una ciutat qualsevol. Som una de les ciutats habitades més antigues del món i això ens imprimeix un caràcter especial d'herència consuetudinària que traspassen les nostres mares i pares als fills i filles així com impregna als nouvinguts fent que Tarragona ha sigut per sempre casa seva. Podem sentir orgull de dir que som tarragonines i tarragonins independentment del lloc de naixement, religió, color de la pell o idioma que parlem. Aquesta és la nostra força, la diversitat que, a la vegada, ens fa iguals.

Aquest orgull l'hem de sentir fins i tot per qui és la nostra patrona, santa tecla. La patrona de Tarragona va ser una dona avançada als seus temps que va lluitar contra la imposició de dogmes que atemptaven contra la seva llibertat pel simple fet de ser dona. Precisament això és el que les tarragonines i els tarragonins hem fet tota la nostra història: lluitar per la nostra llibertat. Llibertat que només entenem com respecte cap als altres i cap a nosaltres mateixos. Llibertat en la pluralitat ideològica, cívica i fraternal entre els pobles d'aquest petit planeta i que té la seva màxima expressió en aquests dies de festa major on milers i milers de persones de tot arreu venen a casa nostra.

No oblideu mai que la ciutat és de tots i de ningú alhora i estimeu-la i cuideu-la com a part de l'escenari de l'obra de la vostra vida.

Tarragonins i tarragonines venen dies de gaudi, joia i germanor. Sortiu i gaudiu de tot l'esforç de tantes i tantes persones que fa un any que treballen amb una exclusiva vocació: que sigueu feliços units al crit de visca Santa Tecla i visca Tarragona!