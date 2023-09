Fer les coses bé amb els coloms

Artista i activista

Actualitzada 14/09/2023 a les 18:20

Pel que fa a la captura i l'extermini de coloms, a Tarragona, passen els anys i quan sembla que anem cap endavant, algunes persones volen que tot continuï igual o pitjor.



Actualment, el lot A del 'control de plagues' és de 329.354,42€ (IVA exclòs) el podem trobar a la web: Plataforma de Serveis de Contractació Públic, Servei de control sanitari de coloms a Tarragona. A aquest SEDESA (l'empresa de tota la vida, que porta el “control” de coloms sense èxit any rere any... )fan anar metodologies dignes de l'era del cromanyó. Aquestes tècniques consisteixen a capturar als coloms en gàbies situades als edificis amb paranys. Tot i que després seran gasejades o venudes, ells diuen que tenen aigua i aliment un cop cauen a la gàbia, i que, per tant, no ens hem d'amoïnar. Es podria dir que és una mena d'últim sopar.En 2020, es va impugnar la renovació del contracte amb SEDESA per pressions dels ciutadans i les ciutadanes, i d'associacions animalistes (i lògiques...). Gràcies a la bona voluntat de treballadors, tècniques i polítics amb ganes de fer-ho bé, es va destinar un lot B al control ètic de coloms amb pinso esterilitzant. No han destinat ni una quarta part de l'import que es destina al lot A, ni tampoc n'hi han destinat més d'un any sencer d'aplicació, que el nou govern del PSC de Tarragona, ja parla de treure-ho.D'una banda, l'aplicació del pinso anticonceptiu ha estat un èxit a indrets com Lisboa, Florència, Bomporto, Bèlgica, Londres, República Txeca, València, Barcelona, on han cregut en el projecte, i avui dia, gaudeixen d'un equilibri i un conviure amb la població de coloms. D'altra banda, aplicat sense continuïtat i sense èxit a indrets com : Reus, Constantí, Solsona, Vilanova i la Geltrú, Igualada, La Seu d'Urgell, Molins de Rei, Ripoll, Puigpelat, Cardona, Navarcles, etc.A Barcelona, amb un port més gran que el nostre, la implantació del pinso anticonceptiu és un èxit. Reduint fins a un 50% la població de coloms, i mirant paradigmes, s'espera que arribi a un 70% i 80% menys als 4 i 5 anys d'aplicació. FADDA, El Servei d'Ecopatología i Fauna Salvatge, Les comissions de Protecció dels Drets dels animals (CPDA's) dels col·legis d'advocats catalans avalen totalment l'ús de pinso anticonceptiu com a mètode de control dels coloms als municipis. Destaquen que l'ús del pinso anticonceptiu aconsegueix reduir el nombre d'aus sense haver de recórrer a matar-les, un sistema que no només consideren il·legal d'acord amb la normativa vigent actual -com el decret 254/2000 de 24 de juliol de mètodes d'eutanàsia per a animals, on queda expressament prohibida l'aplicació del mètode de monòxid i diòxid de carboni, o bé la Directiva d'aus del 30 de novembre 2009/147/CE del Parlament Europeu, directiva sobre la protecció d'ocells que ha estat transposada a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 42/2007, 13 de desembre del patrimoni natural i de la biodiversitat, quin article 54.4 estableix: “Queda prohibit donar mort, danyar, molestar o inquietar intencionadament les aus, sigui quin sigui el mètode emprat o la fase del seu cicle biològic”. Matar-les és també un mètode poc efectiu, ja que genera l'efecte contrari, la població d'aus es reprodueix més ràpidament i, per tant, augmenta el nombre. Constatat des de fa anys que no afecta a altres aus ni humas, és la solució perfecta.El problema que tenim és que els governs i molts polítics pensen a curt termini, i per això mai avançarem, no com altres països on fan inversions de futur per tenir un món millor per tothom. Els i les polítiques heu de parar de fer despeses sàdiques i infructuoses amb els diners de tothom. Feu anar els diners ben emprats i deixeu de llençar els diners que ens costen tant de guanyar als i les ciutadans/es. Manca assessorar-vos per professionals i de biòlegs. Penseu que esteu al servei dels ciutadans i les ciutadanes perquè nosaltres us hem escollit. I heu de fer coses bé perquè us hem donat una segona oportunitat poc merescuda. No heu tractat bé a Tarragona i ja és hora que ens escolteu.