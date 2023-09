La memòria manipulada

Advocat

Actualitzada 11/09/2023 a les 20:12

L'efecte de la manipulació de la història és un fet repetitiu al llarg de molts anys, es parla, com una qüestió inapel·lable que «la història l'escriuen els guanyadors» i que, per tant, són aquests els que fixen «moments» i la resolució dels mateixos en funció d'una lectura partidista i interessada.



Si el tema l'analitzem en perspectiva, és possible trobar «matisos» al que s'ha escrit, o el que realment «ha quedat» com veritat absoluta, per la societat, una altre cosa és quan parlem de «història recent» on entren alternatives variables com les «llegendes urbanes» que inclús poden trastocar realitats fora de dubte, en funció d'una «consolidació social» de determinades explicacions o els que l'escriuen.A casa nostra, on som molt aficionats a veure «el passat» en funció de la realitat present, la cosa encara es complica més, doncs fem lectures de realitats properes sense valorar les variables del moment i donant com verdaderes realitats actuals, des d'una visió partidista, com argument final per dictaminar en funció de l'interès particular de torn.Segurament, el que dic, ens posiciona en un marc interpretatiu manipulat, on no està de més el favoritisme evident que es produeix, respectable, però que pot estar fora de la imparcialitat del moment que es vol analitzar.Realment les lectures interessades el que suposen és produir conclusions diverses i visualitzar «històries diferents» pel mateix assumpte, amb el que això suposa per una societat por informada i manipulada, en funció d'uns «anuncis informatius» on, en la majoria d'ocasions, ni coneixem als que emeten opinions o sentencies respecte al succeït.No sé si com col·lectivitat ens podem permetre el luxe de llegir el nostre passat en funció de qui l'explica avui, oblidant, fins i tot, els documents i les evidencies objectives que ens poguessin donar lectures imparcials, avui pràcticament inexistents.La consolidació del marc que esmento, que converteix la història en un «camp de batalla interpretatiu», ens ubica en un espai on «la veritat, la manipulació i la mentida», s'ha assentat de manera evident, en un exercici d'anàlisi dels temes absolutament fora de la realitat. Molts son els exemples del que esmento al llarg del que ha estat el nostre món als darrers anys, on poden existir posicions consensuades i, en tot cas, ingents volums d'història, però què suposa el tema quan parlem d'altres variables històriques, què ha succeït arreu del món, i que no son objecte de pel·lícules, debats, discussions, etc., i que ens agradi o no, conformen la nostra viència d'avui; per tant, el que parlo exigeix dosis de responsabilitat compartida sinó volem que la manipulació del nostre «ahir» sigui un fet emblemàtic en negatiu.No crec, a més, que existeixin formules per reconduir tot el que esmento, doncs és evident que els interessos per llegir la història sempre faran que guanyin els més poderosos de torn, amb les implicacions de present i futur que suposaran determinades opcions, lluny de l'objectivitat que seria exigible.En el marc vigent de multiplicitat de mitjans de comunicació que busquen el seu punt de referència per conquerir el poder, al preu que faci falta, és evident que la història és un punt de referència obligat en la manipulació, segur que està a l'ordre del dia, malgrat els «discursos» per «vendre» la transparència com una proposta, però sempre lluny de la veritat.