L'activitat física a l'aire lliure com a motor de cohesió

Consellera d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 03/09/2023 a les 17:36

Quan afirmem que Tarragona és capital esportiva, ho fem per diversos motius. Per la seva capacitat d'organitzar i acollir esdeveniments, pel gran talent esportiu dels tarragonins i tarragonines, per la implicació dels clubs i per l'extens calendari d'activitats que s'organitzen a la ciutat.

Des d'ERC hem treballat per a enriquir el calendari esportiu, apostant per noves activitats a l'aire lliure que s'han acabat consolidant. Tarragona té un gran potencial per implementar polítiques que milloren la vida dels veïns i veïnes. És innegable que l'exercici físic contribueix a la salut mental i física, reduint l'estrès i millorant l'estat anímic de les persones.

Durant el mandat de Ricomà, una de les línies de treball va ser potenciar l'activitat física a l'aire lliure. Vam sumar sinergies amb diverses entitats i associacions locals que treballen per la inclusió, la promoció de l'esport i la solidaritat. Per poder tirar endavant projectes, vam canviar la normativa municipal per tal que Tarragona Esports pogués col·laborar amb entitats i realitzar accions puntuals per recaptar fons per accions benèfiques o solidàries. Aquests esforços van materialitzar-se en esdeveniments com la Tarraco Health Race, organitzada pel Col·legi de Metges de Tarragona; les Onades Inclusives de l'entitat Si jo puc, tu també #Epilep; la Cursa de la Diversitat de la Fundació l'Onada; la Caminada Popular de l'Autisme i la Trail de Tarragona i l'Anem a Caminar, una iniciativa impulsada per l'ICS i la Xarxa Santa Tecla. Tarragona Esports es va sumar a aquesta activitat aportant la part tècnica. A més a més, aquest 2023, la URV i la Unitat de Medicina de l'Esport de la Xarxa Santa Tecla han posat en marxa un estudi que pretén demostrar els beneficis d'aquest programa.

També vam promoure iniciatives, que ja s'han consolidat, com el 'Ens Movem a l'Aire Lliure', un programa de sessions de zumba gratuïtes obertes a tothom, i on hi han participat prop d'un miler de persones cada any.

El nostre compromís no només es va limitar als esdeveniments esportius o les activitats grupals; també ens vam centrar a millorar els elements de les pistes esportives a l'aire lliure que hi ha a diversos punts de la ciutat. Vam renovar porteries, cistelles de bàsquet, taules de ping-pong i pistes de petanca. A més, vam deixar programades altres actuacions que encara s'han d'executar.

La instal·lació dels parcs saludables que afavoreixen la pràctica esportiva també va ser una prioritat. A més a més de tots els gimnasos a l'aire lliure que vam instal·lar durant el nostre mandat, n'hem deixat projectats als barris d'Icomar, Riu Clar, l'Arrabassada, Cala Romana, Torres Jordi, la Llevantina, Monnars, Torreforta, Parc Riu Clar i la plaça Josep Maria Salvador i Urpí. També vam estar treballant per posar un professional de l'esport que aconselli, supervisi i faciliti l'ús adequat d'aquests elements esportius. Esperem que amb el nou govern això no s'aturi.

Els espais públics han de ser punts de trobada per a la pràctica esportiva. Aquests indrets de convivència afavoreixen la cohesió social i fomenten les connexions i relacions positives entre les persones. La pràctica esportiva compartida no només millora l'estat físic, sinó que també reforça la integració comunitària. He sigut testimoni de les nombroses formes en què l'esport teixeix vincles. He vist com famílies i amics es reuneixen per participar en jornades inclusives, i com els joves assimilen valors com el treball en equip o la cooperació.

Des de les administracions hem de continuar promovent la pràctica esportiva com un dels pilars dels hàbits saludables, i ho hem de fer implicant administracions, entitats, clubs, i associacions. Hem de conscienciar sobre la importància d'un estil de vida actiu en el benestar i la salut de les persones. Per aquest motiu, instem el nou govern municipal a assumir aquest llegat i continuï endavant amb aquestes iniciatives. Només si aconseguim consolidar aquest model esportiu, serem capaços de construir una Tarragona més saludable i cohesionada.