La Vuelta o la importància del turisme esportiu

Diputada del PSC per Tarragona al Congrés

Actualitzada 31/08/2023 a les 19:56

Aquesta setmana l'arribada de la Vuelta a Tarragona ha suposat una repercussió magnífica pel conjunt de les comarques tarragonines. Tots i totes tenim familiars i amics d'altres zones del país que ens hauran trucat o enviat missatges dient que havien vist Tarragona per la tele o per les xarxes socials. Quin impacte real té aquesta divulgació, aquesta presència en un esdeveniment esportiu del màxim nivell, pel coneixement de les nostres comarques? Impagable. Convé recordar-ho.Dic això perquè un dels reptes immediats que tenim per aquest proper mandat és desenvolupar el turisme vinculat a l'esport al conjunt de la nostra província. Crec que hi ha un consens polític, social i ciutadà generalitzat en aquest sentit. Penseu que estem en unes comarques privilegiades per a la pràctica de l'esport. Cito breument: un clima benigne, una geografia i un medi natural únics en les seves característiques, una oferta cultura, gastronòmica, comercial, etc. del màxim nivell.Estem preparats per acollir aquesta nova embranzida del turisme esportiu? Sens dubte. Només cal recordar que la mateixa agència catalana de turisme certifica quatre destinacions de les nostres comarques en aquest nivell: Amposta (rem), l'Ametlla de Mar (vela), Cambrils (atletisme i ciclisme) i Salou (vela, golf, triatló, futbol, etc.).Posem en valor també el llegat dels Jocs Mediterranis de Tarragona, que es van evidenciant cada cop més en funció del temps transcorregut. Penseu en l'anella Mediterrània i en els nous equipaments esportius que es van construir i habilitar a les respectives subseus olímpiques. Qui té una oferta similar al conjunt de Catalunya? Ningú.En primer objectiu, el primer repte, és ser capaços d'atreure més competicions esportives internacionals i més estades d'entrenaments intensius per part de les diferents seleccions olímpiques dels països que correspongui.Podem aconseguir-ho, tenim els elements objectius per fer-ho possible. Amb això aconseguiríem desestacionalitzar l'economia, almenys pel que fa al sector turístic, atraient noves inversions, generant activitat economia i creant nous llocs de treball.Des del PSC ho tenim claríssim. Volem impulsar projectes de turisme esportiu d'acord amb els esports més propis de cada indret de les nostres comarques (sempre respectant el medi ambient i els criteris de sostenibilitat), de manera que suposin una nova font de creació de nous llocs de treball de qualitat i de riquesa per la nostra terra.Però la clau de l'èxit és no anar sols, sinó treballar conjuntament -en xarxa- amb la resta d'administracions i operadors per aconseguir resultats reals el més ràpidament possible. I posant en actiu la cadena de valor del turisme esportiu: transport, restauració, comerç, empreses vinculades a l'esport, etc.Repeteixo, tenim una oferta complementària d'activitats culturals i d'oci difícilment igualable. La riquesa de l'oferta de les comarques tarragonines és un actiu que hem de saber aprofitar. Humilment, com a diputada del PSC per Tarragona al Congrés, faré el que estigui a les meves mans per treballar en aquesta direcció.En conseqüència, tant el Camp de Tarragona com les Terres de l'Ebre han de guanyar el repte de ser unes destinacions envejables pel que fa al turisme esportiu de qualitat. Com sempre, als i les socialistes no ens veureu perdent el temps en agitar confrontacions o discursos d'enfrontament, sinó en treballar allà on cal -sovint amb discreció- per aconseguir més inversions, més llocs de treball, i més benestar per la gent d'aquesta terra.Aquesta és la política útil que defensa Salvador Illa i aquesta és també la política que va guanyar les eleccions municipals i que acaba de ser votada massivament a les recents eleccions generals a Catalunya. La política que, aquesta sí, transforma la realitat a millor.