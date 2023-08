Tot destruït

Actualitzada 29/08/2023 a les 20:34

Hi ha un llibre molt interessant titulat, la premissa del qual, com a menys, és interessant. Parla sobre la vida, quan tot al teu voltant s'ha esfondrat, caigut i destruït. Un en aquesta situació podria arribar a tenir males idees o quedar-se apartat de la societat. El llibre veu aquí una nova oportunitat i única. Quan tot s'esfondra tens l'oportunitat de construir de nou partint de zero i amb una altra estructura. És a dir, pots iniciar un nou camí diferent del qual tenies. Al cap i a la fi, si el que tenies s'ha esfondrat val la pena plantejar-se començar un nou camí. Una nova construcció. Els canvis sempre són difícils per a les persones. Difícils d'acceptar quan ja estàs immers en ells i a més acostumem a oferir una feroç resistència perquè no succeeixin, la qual cosa ens acaba deixant sense energia. Val la pena explorar aquesta idea de construir de nou i de manera diferent. Una altra cosa important a tenir en compte en aquests casos tan terribles és acudir al psicòleg o llegir sobre aquest tema. La tendència de les persones és apartar-se de la societat i tancar-se en un mateix. Parlar amb un psicòleg sempre ens podrà ajudar. Un dels primers consells parla sobre l'evidència de no poder controlar els canvis, però sí que podem controlar el fet de cuidar-nos a nosaltres mateixos. Molt important no abandonar-se. Posar el focus a poder fer coses que ens agradin. I recordar que sempre existeixen noves possibilitats.