Tarragona no es pot permetre anar enrere amb la neteja

Regidor d'ERC a Tarragona

Actualitzada 27/08/2023 a les 20:09

L'actual situació de la brossa i la neteja a Tarragona és molt preocupant. Tota la ciutat està molt bruta, amb imatges inèdites que, de forma generalitzada, mai s'havien donat. La higiene de la ciutat és una qüestió molt seriosa. Durant el govern republicà la brossa i la neteja van ser una prioritat des del primer moment. Vam assolir algunes fites molt importants, com acabar amb els abocadors il·legals, augmentar la recollida selectiva o perseguir els infractors. Tot i això, érem i som molt conscients que el servei no era l'idoni i que tenia molt marge de millora, sempre ho hem defensat sense amagar-nos-en. La clau de volta de tot plegat és el nou contracte, elaborat a consciència durant dos anys, perquè després de 20 anys el contracte havia més que caducat, perquè la ciutat no és la mateixa, ni les tecnologies actuals són les mateixes. Un contracte que preveu unes millores salarials pels treballadors, un control i pagar per la feina feta, és a dir, si l'empresa fa la feina cobra pel servei, si no, no. No ha estat un camí gens fàcil, per les constants interferències en voler-lo aturar (una vaga convocada per Setmana Santa o amenaces cap a l'alcalde i a mi mateix), però la idea sempre ha estat molt clara: que Tarragona estigui més neta i que el contracte vetlli pels interessos de tota la ciutadania i pels drets laborals. El canvi de govern no ha implicat una millora en la neteja, tot el contrari. Estem pagant els plats trencats d'unes males decisions que el PSC va tenir quan estava a l'oposició: votar en contra de la licitació del nou contracte que es va fer a l'abril (i que respecta l'aprovat d'ara, on van votar sí, no presenta cap canvi substancial) o la interessada amistat amb el president del comitè d'empresa per treure'n rèdits electorals. Tot plegat ens ha portat que, amb el nou executiu, el servei ha empitjorat i com a conseqüència l'estat de la ciutat es degradi per moments. Per la nostra experiència sabem que, perquè el servei sigui efectiu, cal estar-hi molt a sobre i lligar curt, des del vessant tècnic com polític. Sant Magí ha estat la gota que ha fet vessar el got, amb un pla especial que ha estat un fracàs.

Davant aquesta situació és moment que l'alcalde Viñuales s'expliqui per l'incompliment dels serveis per part de l'empresa concessionària. Cal que actuï de manera immediata i executi les sancions que pertoquen. La feina mal feta no beneficia a ningú, ni tan sols a l'empresa, i va en detriment de totes les tarragonines i tarragonins, que és a qui es deu l'alcalde. Sempre és moment de fer front comú per eliminar aquesta xacra. És per això que des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Tarragona ens posem sempre a disposició de l'alcalde per remar tots a una i defensar els interessos de Tarragona. No tothom pot dir el mateix. Sempre ho hem reivindicat: la ciutat ha d'estar i pot estar molt més neta. No es podrà entendre de cap manera que l'alcalde Viñuales quedi impassible davant d'aquesta situació. Ens preocupa molt que aquesta situació sigui una estratègia per demanar un augment del cost del contracte de la neteja. Seria un fet molt greu que no acceptarem. Tarragona ja paga molt pel servei de la brossa i la neteja, actualment és el contracte de més import del consistori. La ciutat necessita respostes urgents davant aquesta situació i a l'espera que el nou contracte tiri endavant sense més dilacions. Cal la màxima celeritat per triar una nova empresa, la que sigui, però que tingui les regles basades en la supervisió i pagar per la feina feta, tal com sempre hem defensat i tal com ho vam treballar en el nou contracte. Des d'ERC estem a disposició, com sempre, per millorar el servei de la neteja i la brossa de la ciutat per aconseguir una Tarragona més neta. Ara falta saber si el PSC i en concret l'alcalde Viñuales també estan al costat dels interessos de les tarragonines i tarragonins.