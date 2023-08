President del PP a Salou

Actualitzada 27/08/2023 a les 20:11

El diccionario de la Real Academia Española define el término mentidero como un grupo humano o ambiente en el que se comentan noticias de algunas parcelas de la actualidad. Por lo tanto, podríamos decir que los mentideros políticos son grupos humanos que comentan la actualidad política del municipio, y os puedo asegurar que en los de Salou solo se habla del pacto de gobierno alcanzado en entre la candidatura del PSC, liderada por el Sr. Granados, y la de ERC, liderada por el Sr. Domínguez.

Son muchas las opiniones que se vierten al respecto, pero la mayoría de ellas coinciden en afirmar que ese pacto solo persigue intereses personales, olvidándose de una premisa que debe ser piedra angular en esto de la política: el interés general debe prevalecer y anteponerse a los intereses particulares y partidistas. En los mentideros políticos de Salou no se acaba de entender que ERC pase a formar parte de un gobierno al que hace escasas semanas tachaba de «incompetente y manipulador», acusándole de «actuar contaminando a la opinión pública, con mala praxis, dejadez de funciones y falta de ética», dándole apoyo a un alcalde al que calificaba de «mentiroso», de «actuar únicamente por sus propios intereses» y de «representar la vieja política». Mientras que el señor Granados parece haberse olvidado de que, según él, ERC es «un partido que actúa contra los intereses de Salou, contra del principal motor económico del municipio, el turismo». Hoy uno y otro partido se afanan en esgrimir argumentos para calmar los ánimos de esos círculos de opinión. Y es el propio alcalde de Salou el que se ha puesto manos a la obra intentando justificar su pacto de gobierno con ERC, afirmando que no le dejaron otra opción más que pactar con ese partido porque el PP se negó a entrar en el gobierno. Curioso, cuanto menos, que un pacto de gobierno se tenga que justificar menospreciando a tus socios (pacté con estos porque otros no quisieron pactar conmigo) y que además se haga faltando a la verdad. El PP es un partido con vocación de gobierno y se presentó a las elecciones municipales con un único fin, que su programa electoral se masterizase desde el gobierno municipal. Eso comportaba un proceso negociador que debía acometerse con seriedad y sin prisas, sin embargo, a otros les apremiaba cerrar un pacto de gobierno cuanto antes. En los mentideros políticos de Salou se rumorea que tanto el señor Granados como el señor Domínguez han antepuesto sus intereses personales y partidistas a los intereses generales del municipio, el primero de ellos con un único fin, seguir manteniendo una silla en la Diputación de Tarragona y el segundo haciendo lo propio en el Ayuntamiento de Salou, dándole apoyo a un alcalde al que hace unas semanas hacía responsable de todos los males del municipio.