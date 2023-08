Absència total de polítiques de protecció animal a la nostra ciutat

Regidora i portaveu del grup municipal del a CUP de Reus

Actualitzada 24/08/2023 a les 19:27

Des del grup municipal de la CUP de Reus hem denunciat reiterades vegades, i des de fa anys, la manca de control en la gestió de la protecció animal i el seu compliment a la ciutat per part de la regidoria de Medi Ambient, amb Daniel Rubio, d'ARA Reus, al capdavant. A més, aquests mesos estivals han aparegut alguns articles a la premsa que reafirmen la nostra denúncia.Per una banda, el mateix regidor Rubio sovint treu pit sobre la gestió en la recollida i acollida d'animals de companyia juntament amb el director del centre contractat Última Llar, el senyor Roman Casanovas. Des de la CUP destaquem incompliments evidents del contracte vigent segons les dades facilitades per ambdues parts. Aquest, signat amb l'Ajuntament reusenc, compta amb clàusules afegides pel nostre grup, pensades per evitar frau econòmic, a través de la Regidoria d'Hisenda i Contractació, i també detectar maltractament animal.Una d'aquestes clàusules és identificar visualment a tots els gossos recollits a la ciutat de Reus un cop ingressats al Centre, amb un collar del mateix color. Això volia facilitar el recompte per part del tècnic inspector municipal i evitar la possible duplicitat en l'adjudicació i càrrec econòmic del mateix animal a diferents municipis que tenen aquest centre contractat. Sols cal donar una ullada al web municipal per comprovar que això no es compleix. Com es pot controlar que el Centre no cobra el mateix animal a diferents municipis?El document tampoc discrimina la recollida de cap animal per motiu de raça, però en el centre no hi ha cap gos de les races considerades GPP (gossos potencialment perillosos) que requereixen, per protocol, un espai individualitzat per a la seva estada. La resta de protectores del nostre territori estan col·lapsades amb gossos d'aquestes races, com és possible que a l'Última Llar no n'hi hagi cap?El contracte vigent tampoc discrimina per espècie, per tant, l'empresa està obligada també a la recollida i foment de l'adopció dels gats de la ciutat, però en la web municipal no apareix cap gat en adopció, això no afavoreix ni facilita en absolut la viabilitat d'aquests animals. Això contrasta amb la queixa del Sr. Roman sobre la gran quantitat de gats en adopció en el Centre. Com pot dir el regidor Rubio que la web municipal d'adopció és una eina efectiva si no hi apareix cap gat en adopció?Hi podem afegir dades menys públiques, però també sol·licitades per la nostra formació en les quals se'ns confirma, després d'un periple de mesos d'espera, que tot i haver-hi dues veterinàries treballant en el centre Última Llar, no se'ns vol facilitar la informació de quines són les seves especialitats i horaris laborals, per a poder verificar que es compleixen els requisits d'atenció veterinària que exigeix el contracte vigent i la Llei catalana de protecció animal.Per altra banda, sobre la gestió de colònies de coloms a la ciutat, no podem més que tornar a denunciar la manca total de compromís per part del regidor de Medi Ambient en el control ètic de coloms urbans. Segons dades facilitades pel mateix consistori, el 2022 hi havia una població d'entre 22.522 i 24.972 coloms a la ciutat i s'identificaven 38 zones amb alta densitat repartides per tot el municipi. Doncs bé, també segons dades municipals, a Reus hi ha un total de 6 dispensadors de pinso esterilitzant pensats per alimentar uns 100 coloms per aparell, el que representa donar servei a un 0,4% del total de coloms a la ciutat. Com pot afirmar el regidor Daniel Rubio que està duent a terme el programa per control ètic de coloms a la ciutat? Posar en marxa un programa que se sap, per endavant, que fracassarà perquè no s'està implementant correctament és malversar fons públic.