Quin és el projecte del PSC per a Tarragona centre?

Actualitzada 22/08/2023 a les 20:02

Ja són dues les reunions que hem mantingut representants de l'Associació de Veïns Tarragona Centre amb el nou govern socialista: una d'elles per tractar la situació inadmissible que pateixen veïns i comerciants per culpa d'un negoci d'apostes que no compleix la normativa vigent: es troba a menys de cent metres d'un centre educatiu, i suposa un focus de conflictes per tràfic i consum de drogues, baralles i por del veïnat perquè els usuaris s'enfilen pel cablejat i entren als habitatges. En aquesta reunió l'alcalde es va mostrar molt preocupat i disposat a ajudar a posar-hi remei.En l'altra trobada vam explicar quin és el nostre punt de vista i el model de barri que defensem: verd ii amable per a tothom qui s'hi estigui. Creiem que Corsini és la plaça principal de la ciutat per on passen cada diari milers de tarragonins i tarragonines. Per aquest motiu cal que el centre neuràlgic sigui un espai agradable, confortable i refugi davant l'emergència climàtica que tot just acaba de començar, no només per al veïnat sinó per a tota la ciutadania i turistes que ens visiten. Vam demanar seny i petites accions que ajudaran a millorar la vida de tothom: incrementar els espais d'ombra amb arbres i plantes i aprofitar-los amb bancs per a poder recuperar l'alè o estar-s'hi gaudint de la brisa marinera tarragonina; abastir la ciutat de fonts d'aigua per beure, especialment als parcs infantils; recuperar espais desaprofitats com la plaça del Palau de Congressos habilitant-hi ombra, bancs i un espai preparat per als gossos; el racó del passeig de les Palmeres, actual cau de rates i brutícia; o la mateixa plaça Corsini són algunes de les nostres demandes.També vam posar sobre la taula el neguit de la majoria dels veïns sobre el fet que es vulgui tancar la primera coca de la Rambla Nova al trànsit. Que ningú ens entengui malament, l'associació de veïns està molt a favor de restringir el trànsit de vehicles (tancar la Rambla ja es va fer després de la pandèmia i la bona rebuda d'aquesta iniciativa ens feia creure que havia arribat per quedar-se) però ens preocupen experiències prèvies amb governs socialistes en matèria de terrasses de bars. En poc més de dos mesos d'aquest govern ja hi ha bars que no respecten l'espai públic i ocupen zones de pas que s'havien recuperat per als vianants. Ja ens va dir la consellera que «ells són molt de terrasses», però el veïnat no volem que fer fora els cotxes impliqui perdre encara més espai per als vianants. S'han de recuperar els espais d'ombra que actualment aprofiten les terrasses, engolint els pocs bancs públics disponibles com passa a Corsini o la plaça de la Font.Un altre dels temes que es van tractar van ser les nombroses queixes veïnals pel mal servei de recollida de la brossa. És més que evident que en les darreres setmanes alguna cosa ha empitjorat perquè la brutícia s'acumula. Tot apunta que és un problema de freqüència en la recollida, però un cop més l'equip de govern tira pilotes fora i s'excusa en l'incivisme del veïnat.Per enèsima vegada vam tornar a parlar amb un govern municipal sobre el Banc d'Espanya. Les conselleres ens van deixar clar que aquest edifici no serà per al veïnat i pretenen recuperar el projecte Rambla Science al que ja ens vam opostar fa dues legislatures. Estan tan decidits a no obrir el Banc d'Espanya pel bé del veïnat que han decidit que els més de 3 milions d'euros que s'hi havien d'invertir estan millor en un altre lloc. El dia de la marmota. Ens hauria agradat que, ja que no s'invertien al Banc d'Espanya, servissin per dotar al barri del centre cívic que no disposa, o per arreglar un monument modernista que es cau a trossos com és el teatre Metropol, solucionar el problema amb la brutícia, convertir Corsini o el Palau de Congressos en quelcom que no sigui un solar o en qualsevol acció que millorés el barri. No ha sigut així.La nostra aposta està clara i la vam defensar davant del consistori, ara ens agradaria saber quin és el projecte de barri que presenta l'alcalde Viñuales. Quin barri ens trobarem d'aquí a quatre anys? Tancaran la Sala de Jocs de Corsini? Milloraran els problemes de brutícia i deixadesa del barri? L'adaptaran per encarar la crisi climàtica millorant així la vida, no només del veïnat sinó de tothom qui ve al centre? Tiraran endavant algun dels grans projectes encallats des de fa anys? Tindrem per fi un centre cívic o d'altres equipaments que ens calen? Ampliaran la biblioteca? O ignoraran totes aquestes demandes deixant que la decadència s'apoderi definitivament del centre? Desitgem que la resignació de molts dels veïns envers aquest govern s'acabi convertint en sorpresa.