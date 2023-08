Sant Magí molt gloriós!

Portaveu del grup municipal del PP a Tarragona

Actualitzada 16/08/2023 a les 19:35

Avui mateix comentàvem, que la major part de les ciutats i els pobles, tenen dues festes majors, una d'hivern i una d'estiu, entroncant amb els més antics costums de cada lloc i lligades moltes vegades a la vida del camp. Però en el cas de Tarragona, tenim dues festes separades per un mes, Sant Magí a l'estiu i Santa Tecla ben just entrada la tardor. A la nostra ciutat, l'empremta d'August la trobem per tot arreu, i fins i tot en les nostres dues festes patronals, ja que coincideixen, com és ben sabut, respectivament, amb la mort i el naixement d'aquell Triumvir que va passar dos anys a la nostra ciutat i que va marcar el futur de Tarraco per sempre. Aquell emperador, August, que dona nom al mes en què es va produir la seva mort, el mes d'agost.Certament amb les Festes de Sant Magí, arriba un dels moments més esperats per tots els tarragonins i les tarragonines. Una celebració que va més enllà dels espectacles, les activitats i la festa. Es tracta d'una oportunitat de recordar d'on venim, de connectar amb el nostre passat i portar-lo al present. Però, en definitiva, uns dies per gaudir col·lectivament de Tarragona i de les seves tradicions. Amb el preludi de Sant Roc, el barri amb les festes amb més tradició, doncs se celebren des de 1844, aquest emblemàtic barri de la ciutat segueix venerant al seu patró i protector, perquè segons la tradició, Sant Roc va protegir de la pesta als veïns del Cos del Bou i de la Baixada Peixateria. Felicitats per aquests 179 anys de Festes de Sant Roc. També per Sant Roc és l'aniversari dels estudis de Tarragona Ràdio al número 5 de l'avinguda de Roma, que vàrem inaugurar el 16 d'agost de 2002. Enhorabona a tots els equips que han treballat en aquests estudis durant aquests 21 anys.Però el 16 d'agost és el dia en el qual se celebra la Santa Missa, a la Capella de Les Fonts a la Brufaganya, o com diem els tarragonins i tarragonines, aEn un espai bucòlic on ni tan sols hi ha cobertura, la missa és l'inici dels esdeveniments de la, per portar aquesta aigua font de vida i d'il·lusió a la nostra Tarragona, tal com ho feia ja la pagesia de la ciutat.Les tradicions s'han mantingut a Tarragona, i per si mateix això és una fita, com l'entranyable missa primera del Portal del Carro, el dia 19 a les 5 del matí, dels serrallencs i les serrallenques; i tantes tradicions més en aquesta festivitat de l'aigua. Però a banda d'aquest record i aquesta mirada enrere, Sant Magí és una mostra de la vitalitat de la ciutat, de la vitalitat de la comunitat que omple tots els espais d'energia i entusiasme durant els dies de festa.Els últims anys han estat difícils per tot el que ha passat en l'àmbit local i a escala global. I ho continua sent. A més, enguany, l'aigua de Sant Magí no podrà brollar amb tota la seva força a causa de la sequera que vivim. Però tot això, no ha de ser un impediment per tornar a sortir al carrer i viure i gaudir de la Tarragona que estimem. El teixit cultural, social i, en aquests temps, de turisme i d'economia global conviuen a la ciutat i comparteixen el sentiment d'identitat. Quan l'aigua miraculosa de Sant Magí arribi a la ciutat un any més, serà el més viu recordatori de la nostra comunitat, de la nostra cultura, de la nostra història i de la nostra esperança i il·lusió per continuar vivint en aquesta Tarragona nostra.