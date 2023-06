I tu què hi guanyes amb el Hard Rock?

Stop Creuers Tarragona-Veïnat pel decreixement turístic

Hi ha moments decisius, en la història del territori, i un d'ells el tenim a tocar: el pròxim dia 21 es vol aprovar el PDU que ha de permetre la construcció del complex Hard Rock, amb sis casinos, la piscina més gran del sud d'Europa i un complex hoteler desmesurat. Parlem?Parlem-ne. Fa dues setmanes, les entitats ecologistes de Tarragona i els partits amb representació a l'ajuntament i amb un mínim de consciència ecològica (ras i curt, no hi havia ni PP ni Vox) van ser convocats per Greenpeace en un debat electoral molt especial. La conversa, que es va allargar més de dues hores, obligava els candidats a reflexionar i a defensar postures de partit pel que fa a temes estructurals que afecten la nostra ciutat i que tenen relació amb la crisi climàtica. Al final del debat, les entitats ecologistes presents vam poder formular una pregunta als candidats. Des de Stop Creuers Tarragona-Veïnat pel decreixement turístic vam exposar un fet amb el qual topem una vegada i una altra: mai no s'ha pogut produir un debat amb els òrgans institucionals responsables, almenys en part, de l'arribada dels grans vaixells turístics a Tarragona. Quan exposem dades científiques, estudis i exemples d'altres llocs afectats pels creuers (fins i tot estudis científics encarregats pel mateix Ajuntament!) sempre se'ns respon amb piruetes discursives, demagògia i tones de condescendència. Així ho vam remarcar al representant d'Esquerra.El nostre cas és el de moltes entitats ecologistes. Tant li fa que les evidències de la crisi climàtica i de les seves causes siguin clares, tant li fa que les dades ens donin la raó. Els representants polítics de molts territoris del sud de Catalunya rebaten les nostres argumentacions amb narratives barates i complaents, mentre miren de rascar beneficis a curt termini amb projectes que destrossen el patrimoni natural que ens queda i hipotequen el nostre futur. Tenim l'exemple dels creuers a Tarragona, el vessament de pèl·lets de plàstic des del Francolí i el descontrol de la Petroquímica tant pel que fa a aspectes ambientals com de salut i seguretat bàsics, sense oblidar els problemes dels cabals ecològics de l'Ebre i el Siurana, que s'aniran agreujant a mesura que passin els anys.Per si tot això no fos prou, volen aprovar, d'aquí a vuit dies, la construcció al costat de Tarragona del complex anomenat Hard Rock, en un moment en què és evident que l'energia, la terra i l'aigua són recursos que no es poden dilapidar per caçar més turistes. I, encara, i aprofitant elde les renovables, volen crear grans parcs solars en terreny agrícola i fer-hi passar una MAT fins a Barcelona. Tot això en un territori que ja produeix gran part de l'energia de Catalunya i que acumula la majoria dels parcs eòlics del país. Les plataformes i grups socials ecologistes anirem a més perquè per molt que des dels estaments dominants del poder polític i econòmic es maldi per minimitzar la percepció d'aquests impactes, és flagrant el desajustament entre el model del desenvolupament il·limitat i els límits que té el planeta.Hard Rock és una operació que pretén imposar al territori una dosi més d'ocupació precària, sobreexplotació de recursos naturals, promoció de la ludopatia, especulació immobiliària i tensionament dels serveis públics. Una operació, a més, per la qual la Caixa s'embutxacarà 120 milions d'euros públics per uns terrenys que va comprar molt més barats.Són ben sòlides les raons per exigir controls ambientals a la petroquímica, per dir NO als creuers, als transvasaments descontrolats, als macroparcs solars o al Hard Rock. Però mentre no se'n pugui parlar, mentre no hi hagi el debat públic necessari sobre el model de territori que volem en el marc dels reptes ecològics que ja tenim aquí, haurem de fer servir altres eines d'expressió. Per això, aquest diumenge 18 de juny a les 12 h., les entitats ecologistes hem convocat, unides, una gran manifestació a Tarragona. És un bon punt de partida per poder pensar un futur millor.