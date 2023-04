Actualitzada 11/04/2023 a les 19:22

«Pobres humans, gairebé em fan pena!», digué Mixeta. «Per què?», va preguntar Kedi. «Doncs perquè els prenen el pèl i, a sobre, ens n'hi preparen una que...». En aquestes va arribar un servidor i vaig preguntar: «I què ens preparen? No tornareu pas a parlar de política?».«Ai, no! –va replicar Boni–, I em sembla que no hi tornarem en molt de temps. Després de veure un iaio venerable, que ahir era roig com un tomàquet i ara és més blau que un bitllet de 20 euros, intentant ser cap deli un jove que deixava verds al qui ara l'han fet alcaldable... Quines conversions! Ni la de sant Pau!»«Ja! –vaig dir– I de què parlareu ara?». «Doncs, d'intel·ligència artificial, per exemple». «Abans he sentit que ens en preparaven una de bona als humans...». «Ah, sí! –va fer Mixeta– I als gats també. Mira, Resulta que el desenvolupament de la intel·ligència artificial generativa (IA) podria tenir un «impacte significatiu» al mercat laboral, en provocar l'automatització d'uns 300 milions de feines a temps complet a tot el món, segons un informe del banc nord-americà Goldman Sachs.»«O sigui: 300 milions d'aturats més!».«Per això deia que ens afecta als gats. Amb tants milions d'aturats ens passarà com aquell polític que els deia als andalusos, si Catalunya es feia independent., diem nosaltres.»Vaig quedar rumiant una estona i vaig admetre que tenia raó. Kedi va agafar la paraula i va dir: «Com suposo que ja saps, la IA generativa és una mena d'intel·ligència artificial que utilitza models d'aprenentatge automàtic per generar textos i crear continguts originals en resposta a les indicacions de l'usuari. El bot de ChatGPT funciona segons aquest principi, igual que la xarxa neuronal DALL-E, que permet fer imatges creïbles. El document mostra que almenys dos terços dels treballs actuals estan exposats a algun grau d'automatització si aquests avenços tecnològics compleixen les capacitats promeses, mentre que fins a un quart podria ser reemplaçat per IA generativa... D'altra banda, l'aplicació de la tecnologia d'IA pot accelerar el creixement de la productivitat laboral i augmentar el PIB global en un 7% d'aquí al 2030. No obstant això, afectaria directament el mercat laboral, ja que s'automatitzaria l'equivalent a 300 milions de treballs a temps complet a tot el món, segons exposen Joseph Briggs i Devesh Kodnani, autors de l'informe. Diuen que les feines de l'àrea administrativa són les més propenses a veure's afectades per aquestes noves eines. Als Estats Units, el 7% de les ocupacions serà substituït per la IA, mentre que el 63% podria veure automatitzada una mica menys de la meitat de la càrrega laboral. D'aquests percentatges, serien els llocs administratius i de suport legal els més afectats, junt amb el periodisme, amb més o menys un 50%, seguits per les professions relacionades amb l'arquitectura i l'enginyeria amb un 37%. La resta no es veurà afectada, malgrat que això dependrà de com evolucionin la demanda de mà d'obra i les càrregues de treball professionals en resposta a l'estalvi parcial a la majoria de les ocupacions... Les dades per a Europa mostren un panorama similar. Els llocs de treball de construcció, neteja, i manteniment a l'aire lliure, que requereixen una activitat física, són els menys propensos a veure's perjudicats. Fins que no apareguin els robots amb IA, és clar!.»«I això vol dir...» –vaig fer tímidament. «Vol dir –va continuar Mixeta–, augmentar guanys sense fer despeses. Augmentar producció i no aturar-se malgrat les 24 hores contínues de treball, ni haver de preocupar-se de pensar en torns rotatius o augments salarials. A més, no hi hauria vagues ni sindicats que empipessin amb propostes socials. Lamentablement, més tecnologia i més habitants reduiran les feines i augmentarà la pobresa, però ni als grans empresaris ni als governs no els importa gaire. I, el què són les coses: si amb més tecnologia augmenta la productivitat, la gent hauria de treballar cada cop menys i viure cada vegada millor. Però per alguna raó, a tot arreu, passa exactament el contrari.» I, abans que pogués obrir boca, la Boni em digué: «I ara deixa'ns, que com que la cosa també afecta la nostra manduca, ens n'anem a preparar el futur».I començaren a construir una barricada i a cantar vells cants revolucionaris. Renoi!, quines mixes pots adoptar a Vallsgat ( adopcionvg@gmail.com )!