El meló de l'estació intermodal

Actualitzada 11/04/2023 a les 19:27

Una vegada més el tren és el protagonista als mitjans de comunicació, per dos motius: l'estació intermodal i el desviament de les mercaderies per l'interior. Però, ara i aquí, solament faré esment a l'estació intermodal, tant per l'ús de passatger com de mercaderies. El transport intermodal de mercaderies és com s'anomena l'articulació entre diferents maneres de transport de mercaderies utilitzant una única «unitat de càrrega», és a dir, contenidors o caixes mòbils, a fi de realitzar més ràpida i eficaçment les operacions de transbordament de materials i mercaderies durant el trasllat de la càrrega des d'un punt d'origen fins a un punt de destí. Es consideren com maneres de transports diferents, dintre del transport terrestre, el camió i el ferrocarril, i dintre del transport per aigua, el transport marítim i transport per vies navegables interiors.El factor significatiu del transport intermodal és la interacció que es produeix entre distints mitjans de la cadena de transport. La intermodalitat permet el transport de mercaderies emprant diverses maneres de transport, sota documents de transport combinat origen-destí, amb un règim fraccionat de responsabilitat, ja que a cada manera de transport se li apliquen les normes que ho regulen. A més, la Comissió Europea defineix la intermodalitat com «la característica del sistema de transport que permet usar almenys dues maneres de forma integrada en la cadena de transport.»En el transport intermodal, és necessari més d'un tipus de vehicle per a transportar. Un cas particular del transport intermodal és el transport multimodal en el qual la mercaderia viatja amb un únic document de transport (l'anomenada «carta de port multimodal FIATA» o FIATA Bill of Lading). Per aquest motiu, amb freqüència es confonen o fan servir indistintament els conceptes de transport intermodal y transport multimodal.Dies enrere s'ha donat a conèixer l'avenç de l'estudi informatiu de l'emplaçament de la futura estació, que a hores d'ara està prevista a Vila-seca, algú diu que serà com un altre terminal enmig de no res, com Camp de Tarragona. Però ara no. Des de Tarragona podrà arribar-se amb la connexió del tramvia, de tal manera que des dels barris de ponent o de la Imperial Tàrraco podrà accedir-se a aquesta estació. Una de les claus serà que hi hagi uns serveis i unes freqüències que garanteixin una intermodalitat eficaç.L'estació de Vila-seca és bona per Tarragona? En un inici no. L'estació en l'Horta Gran o en la Imperial Tàrraco són opcions que estan damunt de la taula i que també deurà recollir el futur POUM, tenint en compte que s'hauran de fer les reserves de sol a vint o trenta anys vista. Però si som realistes, aquest meló ara difícilment s'obrirà, ja que és una inversió molt important. La solució vila-secana és possibilista i els estudis previs assenyalen la xifra d'1,8 milions d'usuaris a l'any, que la convertirà entre les estacions amb major moviment de passatges a escala estatal. El Camp de Tarragona ha de prendre decisions i ha de disposar d'una xarxa de transport que s'ajusti a les necessitats del territori i que connecti els llocs que viu la gent amb hospitals, serveis, estacions d'autobús i altres nus de mobilitat.