Tarragona, així no podem continuar

PSC Tarragona

Actualitzada 05/04/2023 a les 19:39

Un alcalde, el mínim del mínim que s'ha d'exigir, és lideratge i capacitat d'iniciativa, per això defenso que Rubén Viñuales ha de ser el proper batlle de la ciutat perquè compta amb aquestes qualitats. Quan això no passa, quan aquests valors estan absents, el que ens trobem és que Tarragona perd inversions i oportunitats com s'ha esdevingut ara amb el projecte del Banc d'Espanya. La incompetència del senyor Ricomà i de la seva suma de Govern (perquè dir equip de Govern en forma de cohesió i de projecte integrador seria faltar a la realitat) la pagarem tots els ciutadans i ciutadanes de Tarragona que veiem, un cop més, com el tren de les oportunitats passa de llarg mentre el senyor Ricomà dorm el somni dels justos... Podríem tenir ja el projecte del banc d'Espanya solucionat, però el que tenim és un nou error d'una suma de Govern sense rumb i que demostra una incapacitat a l'hora de gestionar de l'alçada d'un campanar.En resum i per a qui no ho sàpiga, Tarragona ha perdut una oportunitat d'or per donar una nova utilitat a l'edifici del Banc d'Espanya després que el senyor Ricomà renunciés al seu moment a quasi dos milions d'euros dels fons FEDER –per voler modificar el projecte-, i que tampoc rebem ara el finançament europeu dels fons Next Generation per la incapacitat del seu «equip». Només per això un responsable polític que sàpigues que significa això, ser responsable polític, hauria de tenir l'obligació moral de dimitir. Però no serà aquest el cas, amics i amigues.La bona notícia és que només queda un mes i mig fins a les eleccions que han de deixar enrere definidament aquests darrers quatre anys en què la grisor i la falta de perspectiva i d'ambició s'han apoderat de l'ajuntament. Cal passar pàgina, amb urgència, per recuperar embranzida i poder reconnectar-nos amb el progrés.A Tarragona tenim gent amb moltíssima capacitat, us ho asseguro. Homes i dones emprenedors, valents i amb competències professionals i humanes capaços de donar el millor de sí mateixos per fer avançar la ciutat. El que ens ha faltat aquests darrers quatre anys són polítics des del Govern municipal amb les mateixes característiques.M'explico. Sovint es diu a peu de carrer que n'hi ha polítics de sobra. No és cert. Hi ha pocs polítics que s'atreveixin a fer bona política. N'hi ha moltíssims que es passen el dia assenyalant enemics imaginaris o conspiracions insòlites per justificar la seva pròpia incompetència però líders amb sentit de la responsabilitat n'hi ha molt pocs. Per això us demano que feu confiança a Rubén Viñuales i a la candidatura del PSC per Tarragona a aquestes eleccions.Durant la campanya imminent, com veureu, hi haurà una àmplia oferta de candidatures minoritàries que parlaran en nom de la veritat i que ens colpejaran el cap amb ella perquè creuen que la seva veritat és única i absoluta. O t'ho creus o ja passaràs a formar part de la legió inabordable de presumptes “enemics del poble” que s'atreveixen a qüestionar la fe única i vertadera dels apòstols del fanatisme.Però els i les socialistes us proposem una alternativa: un nou compromís amb Tarragona, sense exclusions. No us prometem cap arcàdia feliç –seria hipòcrita fer-ho- però sí que ens deixarem la pell a l'hora d'actuar amb determinació per fer que Tarragona avanci. Curiosament, el senyor Ricomà aquests darrers anys ha actuat segons la premissa que emprava el senyor Rajoy resumida en el paradigma que es va inventar i que afirma que “en política, a vegades, el millor que es pot fer és no fer res.” Sembla que hi ha polítics que es dediquen a alçar el dit per comprovar quina és la direcció del vent (sobretot de les xarxes socials) i anar voltant d'aquí cap allà. Doncs bé, com ens recorda sempre el Rubén Viñuales, així no es construeix res de bo.El que val la pena en política és el compromís, i amb passió. I si en alguna ciutat això s'entén a la perfecció és en aquesta. És, en efecte, el que ens ha fet aixecar múltiples vegades en el decurs de la nostra història quan ens donaven per morts i enterrats. El que ens va fer capaços de superar el setge de 1811, el que va reconstruir els edificis destruïts per les bombes, cosa que ha permès afrontar qualsevol crisi i superar qualsevol contingència. I el dia, creieu-me, que aquest compromís que sí que existeix a la societat tarragonina estigui a l'equip de Govern de l'Ajuntament de Tarragona aleshores els millors dies per Tarragona estaran per venir. I els viurem. Amb humilitat, però amb convicció, compteu plenament amb nosaltres per fer-ho possible. Els nostres fills i filles s'ho mereixen.